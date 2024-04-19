Путин подписал закон о Всемирных играх дружбы

19 апреля 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Путин подписал закон об Играх дружбы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий юридические отношения, возникающие с проведением Всемирных игр дружбы. Согласно документу, финансирование мероприятие возложено на федеральный, региональные и местные бюджеты. «Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с подготовкой и проведением международных соревнований „Всемирные игры дружбы“», — говорится в документе. Закон размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Согласно документу, финансирование Всемирных игр дружбы будет проводиться за счет федерального, региональных и местных бюджетов. В том числе — целевых отчислений от азартных игр, перечисленных организатору. Законом также предусматриваются особенности размещения рекламы, торговой деятельности в период проведения Игр, транспортное обеспечение, порядок предоставления права на бесплатный проезд. Также документ устанавливает правила использования символики спортивного мероприятия и реализации билетов. Всемирные игры дружбы планируется провести с 15 по 29 сентября 2024 года. Соревнования пройдут в двух городах России — Москве и Екатеринбурге. Уточняется, что Игры дружбы — новый формат международного спортивного соревнования, поддерживающего принцип всеобщей доступности спорта и отсутствия дискриминации какой-либо группы спортсменов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий юридические отношения, возникающие с проведением Всемирных игр дружбы. Согласно документу, финансирование мероприятие возложено на федеральный, региональные и местные бюджеты. «Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с подготовкой и проведением международных соревнований „Всемирные игры дружбы“», — говорится в документе. Закон размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Согласно документу, финансирование Всемирных игр дружбы будет проводиться за счет федерального, региональных и местных бюджетов. В том числе — целевых отчислений от азартных игр, перечисленных организатору. Законом также предусматриваются особенности размещения рекламы, торговой деятельности в период проведения Игр, транспортное обеспечение, порядок предоставления права на бесплатный проезд. Также документ устанавливает правила использования символики спортивного мероприятия и реализации билетов. Всемирные игры дружбы планируется провести с 15 по 29 сентября 2024 года. Соревнования пройдут в двух городах России — Москве и Екатеринбурге. Уточняется, что Игры дружбы — новый формат международного спортивного соревнования, поддерживающего принцип всеобщей доступности спорта и отсутствия дискриминации какой-либо группы спортсменов.