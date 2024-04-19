Путин подписал закон о Всемирных играх дружбы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Путин подписал закон об Играх дружбы Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий юридические отношения, возникающие с проведением Всемирных игр дружбы. Согласно документу, финансирование мероприятие возложено на федеральный, региональные и местные бюджеты.

«Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с подготовкой и проведением международных соревнований „Всемирные игры дружбы“», — говорится в документе. Закон размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

Согласно документу, финансирование Всемирных игр дружбы будет проводиться за счет федерального, региональных и местных бюджетов. В том числе — целевых отчислений от азартных игр, перечисленных организатору. Законом также предусматриваются особенности размещения рекламы, торговой деятельности в период проведения Игр, транспортное обеспечение, порядок предоставления права на бесплатный проезд. Также документ устанавливает правила использования символики спортивного мероприятия и реализации билетов.

Всемирные игры дружбы планируется провести с 15 по 29 сентября 2024 года. Соревнования пройдут в двух городах России — Москве и Екатеринбурге. Уточняется, что Игры дружбы — новый формат международного спортивного соревнования, поддерживающего принцип всеобщей доступности спорта и отсутствия дискриминации какой-либо группы спортсменов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий юридические отношения, возникающие с проведением Всемирных игр дружбы. Согласно документу, финансирование мероприятие возложено на федеральный, региональные и местные бюджеты. «Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с подготовкой и проведением международных соревнований „Всемирные игры дружбы“», — говорится в документе. Закон размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Согласно документу, финансирование Всемирных игр дружбы будет проводиться за счет федерального, региональных и местных бюджетов. В том числе — целевых отчислений от азартных игр, перечисленных организатору. Законом также предусматриваются особенности размещения рекламы, торговой деятельности в период проведения Игр, транспортное обеспечение, порядок предоставления права на бесплатный проезд. Также документ устанавливает правила использования символики спортивного мероприятия и реализации билетов. Всемирные игры дружбы планируется провести с 15 по 29 сентября 2024 года. Соревнования пройдут в двух городах России — Москве и Екатеринбурге. Уточняется, что Игры дружбы — новый формат международного спортивного соревнования, поддерживающего принцип всеобщей доступности спорта и отсутствия дискриминации какой-либо группы спортсменов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...