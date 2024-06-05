Бизнес-коучей обяжут работать по единому стандарту

05 июня 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Минэкономразвития разрабатывало новый госстандарт более двух лет Фото: Антон Белицкий © URA.RU В России утвержден единый стандарт бизнес-образования, который упорядочит работу многочисленных бизнес-тренеров и создаст механизм прозрачного взаимодействия с заказчиками услуг. Об этом на площадке ПМЭФ-2024 «Время компетенций» заявила в среду замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. «Мы [Минэкономразвития РФ] разработали стандарт бизнес-образования совместно с Национальным советом по профессиональным квалификациям. Буквально на прошлой неделе этот стандарт был одобрен и утвержден. Соответственно, мы рассчитываем на то, что теперь у нас есть инструмент для цивилизованного рыночного взаимодействия между заказчиками [образовательных услуг] и предпринимателями», — сказала чиновница. По ее словам, рынок бизнес-образования в 2023 году достиг оборота в 95 млрд рублей, что на 22% выше предыдущего периода. Из-за большого количества предложений образовательных продуктов, рассказала Илюшникова, у будущих предпринимателей повысились требования к качеству образования, что было учтено в новом госстандарте. Впервые ужесточить требования к бизнескоучам предложили в Госдуме в 2022 году, тогда внимание парламентариев было сконцентрировано на качестве предлагаемых ими услуг. В 2024 году вопросы появились уже со стороны ФНС и правоохранительных органов. По подозрению в применении мошеннических схем были задержаны бизнескоучи Аяз Шабутдинов, Елена Блиновская и Дмитрий Портнягин. Сейчас они находятся под следствием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России утвержден единый стандарт бизнес-образования, который упорядочит работу многочисленных бизнес-тренеров и создаст механизм прозрачного взаимодействия с заказчиками услуг. Об этом на площадке ПМЭФ-2024 «Время компетенций» заявила в среду замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. «Мы [Минэкономразвития РФ] разработали стандарт бизнес-образования совместно с Национальным советом по профессиональным квалификациям. Буквально на прошлой неделе этот стандарт был одобрен и утвержден. Соответственно, мы рассчитываем на то, что теперь у нас есть инструмент для цивилизованного рыночного взаимодействия между заказчиками [образовательных услуг] и предпринимателями», — сказала чиновница. По ее словам, рынок бизнес-образования в 2023 году достиг оборота в 95 млрд рублей, что на 22% выше предыдущего периода. Из-за большого количества предложений образовательных продуктов, рассказала Илюшникова, у будущих предпринимателей повысились требования к качеству образования, что было учтено в новом госстандарте. Впервые ужесточить требования к бизнескоучам предложили в Госдуме в 2022 году, тогда внимание парламентариев было сконцентрировано на качестве предлагаемых ими услуг. В 2024 году вопросы появились уже со стороны ФНС и правоохранительных органов. По подозрению в применении мошеннических схем были задержаны бизнескоучи Аяз Шабутдинов, Елена Блиновская и Дмитрий Портнягин. Сейчас они находятся под следствием.