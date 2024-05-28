Блиновская погасила более 140 млн рублей долгов по налогам

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По делу Блиновской началась процедура снятия ареста имущества и активов
По делу Блиновской началась процедура снятия ареста имущества и активов Фото:

Блогер Елена Блиновская погасила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей. Об этом свидетельствуют данные из оглашенных в суде материалов защиты, передает РИА Новости. Ранее сообщалось что по делу Блиновской началась процедура снятия ареста с имущества и активов. Общий долг блогера составлял 918 млн рублей

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Блогер Елена Блиновская погасила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей. Об этом свидетельствуют данные из оглашенных в суде материалов защиты, передает РИА Новости. Ранее сообщалось что по делу Блиновской началась процедура снятия ареста с имущества и активов. Общий долг блогера составлял 918 млн рублей
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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