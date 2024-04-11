Коуча Аяза Шабутдинова обвинили в 73 эпизодах мошенничества

Бизнес-коуч и блогер Аяз Шабутдинов обвинен в 73 эпизодах мошенничества. Об этом сообщил адвокат блогера.
«Блогера и коуча Аяза Шабутдинова официально обвиняют в 73 эпизодах мошенничества, до этого было известно о 50», — сообщил правозащитник. Информацию передает РИА Новости.
Аяз Шабутдинов основал образовательный центр «Лайк Центр». Следствие утверждает, что обвиняемый обманным путем убеждал людей в перспективности своих учебных программ и обещал им возможность наладить прибыльный бизнес. Пострадавшими на время марта 2024 года считались не менее 50 человек. Мужчина арестован в начале ноября 2023 года, сейчас он находится в СИЗО.
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