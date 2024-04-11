Коуча Аяза Шабутдинова обвинили в 73 эпизодах мошенничества

11 апреля 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Ранее сообщалось, что от мошенничества коуча Шабутдинова пострадало 50 человек Фото: Артур Новосильцев/АГН Москва Бизнес-коуч и блогер Аяз Шабутдинов обвинен в 73 эпизодах мошенничества. Об этом сообщил адвокат блогера. «Блогера и коуча Аяза Шабутдинова официально обвиняют в 73 эпизодах мошенничества, до этого было известно о 50», — сообщил правозащитник. Информацию передает РИА Новости. Новость по теме Арестованный бизнес-коуч Шабутдинов отрастил бороду в СИЗО. Фото Аяз Шабутдинов основал образовательный центр «Лайк Центр». Следствие утверждает, что обвиняемый обманным путем убеждал людей в перспективности своих учебных программ и обещал им возможность наладить прибыльный бизнес. Пострадавшими на время марта 2024 года считались не менее 50 человек. Мужчина арестован в начале ноября 2023 года, сейчас он находится в СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнес-коуч и блогер Аяз Шабутдинов обвинен в 73 эпизодах мошенничества. Об этом сообщил адвокат блогера. «Блогера и коуча Аяза Шабутдинова официально обвиняют в 73 эпизодах мошенничества, до этого было известно о 50», — сообщил правозащитник. Информацию передает РИА Новости. Аяз Шабутдинов основал образовательный центр «Лайк Центр». Следствие утверждает, что обвиняемый обманным путем убеждал людей в перспективности своих учебных программ и обещал им возможность наладить прибыльный бизнес. Пострадавшими на время марта 2024 года считались не менее 50 человек. Мужчина арестован в начале ноября 2023 года, сейчас он находится в СИЗО.