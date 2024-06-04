04 июня 2024

Дым из окон горсуда Салехарда напугал жителей

Пожарные Салехарда ликвидировали задымление в горсуде
© Служба новостей «URA.RU»
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В суде Салехарда пожарные ликвидировали последствия задымления
В суде Салехарда пожарные ликвидировали последствия задымления Фото:

В городском суде Салехарда (ЯНАО) произошло задымление на третьем этаже, очевидцы вызвали пожарных. На вызов выехал пожарный расчет, который ликвидировал последствия, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС.

«В 13:40 машина первой пожарной части выехала по адресу Мира, 15. Зафиксировано задымление на третьем этаже. Через семь минут последствия были устранены, причиной задымления стало короткое замыкание лампы», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС корреспонденту агентства.

В настоящее время судьи продолжают работать. Экстренные службы получили сигнал «отбой». 

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В городском суде Салехарда (ЯНАО) произошло задымление на третьем этаже, очевидцы вызвали пожарных. На вызов выехал пожарный расчет, который ликвидировал последствия, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС. «В 13:40 машина первой пожарной части выехала по адресу Мира, 15. Зафиксировано задымление на третьем этаже. Через семь минут последствия были устранены, причиной задымления стало короткое замыкание лампы», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС корреспонденту агентства. В настоящее время судьи продолжают работать. Экстренные службы получили сигнал «отбой». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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