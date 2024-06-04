Дым из окон горсуда Салехарда напугал жителей

В суде Салехарда пожарные ликвидировали последствия задымления
В городском суде Салехарда (ЯНАО) произошло задымление на третьем этаже, очевидцы вызвали пожарных. На вызов выехал пожарный расчет, который ликвидировал последствия, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС.
«В 13:40 машина первой пожарной части выехала по адресу Мира, 15. Зафиксировано задымление на третьем этаже. Через семь минут последствия были устранены, причиной задымления стало короткое замыкание лампы», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС корреспонденту агентства.
В настоящее время судьи продолжают работать. Экстренные службы получили сигнал «отбой».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!