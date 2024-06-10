В Магнитогорске запретят алкоголь на День России

В Магнитогорске 12 июня запретят продажу и распитие алкоголя в местах празднования Дня России. Осмотр посетителей концерта на наличие спиртного будут проводить сотрудники полиции.
«В местах проведения мероприятий не допускается продажа и распитие алкоголя. Будет действовать запрет на пронос алкогольной продукции и любых напитков в стеклянной таре», — сообщило издание «Верстов.Инфо».
На площадках установят металлические ограждения и организуют контрольно-пропускные пункты. В Магнитогорске праздник отметят на двух площадках — в парке «Притяжение» и парке у Вечного огня. URA.RU подготовило подробную афишу мероприятий в Челябинске и городе металлургов.
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