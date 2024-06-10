10 июня 2024

В Магнитогорске запретят алкоголь на День России

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция проверит наличие спиртного и стеклянных бутылок у посетителей
Полиция проверит наличие спиртного и стеклянных бутылок у посетителей Фото:

В Магнитогорске 12 июня запретят продажу и распитие алкоголя в местах празднования Дня России. Осмотр посетителей концерта на наличие спиртного будут проводить сотрудники полиции.

«В местах проведения мероприятий не допускается продажа и распитие алкоголя. Будет действовать запрет на пронос алкогольной продукции и любых напитков в стеклянной таре», — сообщило издание «Верстов.Инфо».

На площадках установят металлические ограждения и организуют контрольно-пропускные пункты. В Магнитогорске праздник отметят на двух площадках — в парке «Притяжение» и парке у Вечного огня. URA.RU подготовило подробную афишу мероприятий в Челябинске и городе металлургов.

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В Магнитогорске 12 июня запретят продажу и распитие алкоголя в местах празднования Дня России. Осмотр посетителей концерта на наличие спиртного будут проводить сотрудники полиции. «В местах проведения мероприятий не допускается продажа и распитие алкоголя. Будет действовать запрет на пронос алкогольной продукции и любых напитков в стеклянной таре», — сообщило издание «Верстов.Инфо». На площадках установят металлические ограждения и организуют контрольно-пропускные пункты. В Магнитогорске праздник отметят на двух площадках — в парке «Притяжение» и парке у Вечного огня. URA.RU подготовило подробную афишу мероприятий в Челябинске и городе металлургов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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