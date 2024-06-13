13 июня 2024

В Дагестане люди пропали в Каспийском море во время шторма. Видео

В Дагестане спасатели разыскивают ушедших в шторм в море сапбордистов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, волны, шторм, балтийское море, променад, волнолом, волнорез
Спасатели разыскивают ушедших в Каспийское море в шторм сапбордистов (архивное фото) Фото:

В Дагестане в Каспийском море пропали люди, вышедшие кататься на сапбордах во время шторма. Точное количество оказавшихся в воде неизвестно, сообщили в соцсети.

«Спасателям удалось вытащить из воды 10 человек. Общее количество пострадавших во время инцидента пока не установлено», — уточняет telegram-канал Baza.

Спасательная операция на Каспийском море продолжается. Сотрудники экстренных служб работают в усиленном режиме, чтобы найти оставшихся в воде.

Как сообщало URA.RU ранее, в штормовую погоду 30 апреля на весельной лодке в Крыму в открытое море ушли двое солдат-срочников из Северной Осетии и Дагестана. Они отправились на воду, несмотря на сильный ветер.

Обновлено 14 июня в 00:00: Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Дагестану. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Дагестане в Каспийском море пропали люди, вышедшие кататься на сапбордах во время шторма. Точное количество оказавшихся в воде неизвестно, сообщили в соцсети. «Спасателям удалось вытащить из воды 10 человек. Общее количество пострадавших во время инцидента пока не установлено», — уточняет telegram-канал Baza. Спасательная операция на Каспийском море продолжается. Сотрудники экстренных служб работают в усиленном режиме, чтобы найти оставшихся в воде. Как сообщало URA.RU ранее, в штормовую погоду 30 апреля на весельной лодке в Крыму в открытое море ушли двое солдат-срочников из Северной Осетии и Дагестана. Они отправились на воду, несмотря на сильный ветер. Обновлено 14 июня в 00:00: Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Дагестану. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...