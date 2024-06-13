В Дагестане в Каспийском море пропали люди, вышедшие кататься на сапбордах во время шторма. Точное количество оказавшихся в воде неизвестно, сообщили в соцсети.
«Спасателям удалось вытащить из воды 10 человек. Общее количество пострадавших во время инцидента пока не установлено», — уточняет telegram-канал Baza.
Спасательная операция на Каспийском море продолжается. Сотрудники экстренных служб работают в усиленном режиме, чтобы найти оставшихся в воде.
Как сообщало URA.RU ранее, в штормовую погоду 30 апреля на весельной лодке в Крыму в открытое море ушли двое солдат-срочников из Северной Осетии и Дагестана. Они отправились на воду, несмотря на сильный ветер.
Обновлено 14 июня в 00:00: Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Дагестану. Ответ ожидается.
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