Зеленский: США передадут Украине эскадрильи истребителей

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США передадут Украине F-16 и ЗРК Patriot, заявил Владимир Зеленский
США передадут Украине F-16 и ЗРК Patriot, заявил Владимир Зеленский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и США предусматривает поставки систем ПВО Patriot и самолетов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Соглашение включает <...> очень конкретные положения по системам Patriot, <...> по поставкам боевых эскадрилий Украине. Я не ошибся, множества эскадрилий, которые включают, но не ограничиваются F-16», — заявил Зеленский на пресс-конференции после подписания соглашения с лидером США. Трансляция пресс-конференция велась на youtube-канале Associated Press.

На полях саммита G7 в Италии 13 июня президенты Украины и США Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали десятилетнее соглашение о безопасности. Согласно этому документу, США поддержат усилия Украины по интеграции в НАТО. Кроме того, в тот же день было подписано соглашение с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

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Соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и США предусматривает поставки систем ПВО Patriot и самолетов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Соглашение включает <...> очень конкретные положения по системам Patriot, <...> по поставкам боевых эскадрилий Украине. Я не ошибся, множества эскадрилий, которые включают, но не ограничиваются F-16», — заявил Зеленский на пресс-конференции после подписания соглашения с лидером США. Трансляция пресс-конференция велась на youtube-канале Associated Press. На полях саммита G7 в Италии 13 июня президенты Украины и США Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали десятилетнее соглашение о безопасности. Согласно этому документу, США поддержат усилия Украины по интеграции в НАТО. Кроме того, в тот же день было подписано соглашение с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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