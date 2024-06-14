Зеленский: США передадут Украине эскадрильи истребителей

Соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и США предусматривает поставки систем ПВО Patriot и самолетов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Соглашение включает <...> очень конкретные положения по системам Patriot, <...> по поставкам боевых эскадрилий Украине. Я не ошибся, множества эскадрилий, которые включают, но не ограничиваются F-16», — заявил Зеленский на пресс-конференции после подписания соглашения с лидером США. Трансляция пресс-конференция велась на youtube-канале Associated Press.
На полях саммита G7 в Италии 13 июня президенты Украины и США Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали десятилетнее соглашение о безопасности. Согласно этому документу, США поддержат усилия Украины по интеграции в НАТО. Кроме того, в тот же день было подписано соглашение с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
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