Вице-спикера Заксобрания Красноярского края обвинили в избиении бывшей жены

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Экс-супруга депутата Заксобрания обвинила его в избиении
Экс-супруга депутата Заксобрания обвинила его в избиении Фото:

Президент федерации шахмат Анна Яковлева обвинила своего мужа депутата красноярского Заксобрания Андрея Новака в избиении. По ее словам, он угрожал отправить детей в детский дом.

«Яковлева сообщила, что Андрей Новак угрожал ей убийством, за то, что она уличила его в измене и потребовала алименты. Новак является отцом ее детей», — сообщает telegram-канал ТВК. По словам женщины, он так же обещал «сгноить детей в детском доме».

Сам Новак в беседе с журналистами опроверг эту информацию и сообщил, что ни угроз, ни избиения не было. Он заявил, что жена у него одна — Юлия, а с Яковлевой он не общается, а все случившееся не более чем провокация.

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Президент федерации шахмат Анна Яковлева обвинила своего мужа депутата красноярского Заксобрания Андрея Новака в избиении. По ее словам, он угрожал отправить детей в детский дом. «Яковлева сообщила, что Андрей Новак угрожал ей убийством, за то, что она уличила его в измене и потребовала алименты. Новак является отцом ее детей», — сообщает telegram-канал ТВК. По словам женщины, он так же обещал «сгноить детей в детском доме». Сам Новак в беседе с журналистами опроверг эту информацию и сообщил, что ни угроз, ни избиения не было. Он заявил, что жена у него одна — Юлия, а с Яковлевой он не общается, а все случившееся не более чем провокация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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