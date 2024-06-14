Вице-спикера Заксобрания Красноярского края обвинили в избиении бывшей жены

Президент федерации шахмат Анна Яковлева обвинила своего мужа депутата красноярского Заксобрания Андрея Новака в избиении. По ее словам, он угрожал отправить детей в детский дом.
«Яковлева сообщила, что Андрей Новак угрожал ей убийством, за то, что она уличила его в измене и потребовала алименты. Новак является отцом ее детей», — сообщает telegram-канал ТВК. По словам женщины, он так же обещал «сгноить детей в детском доме».
Сам Новак в беседе с журналистами опроверг эту информацию и сообщил, что ни угроз, ни избиения не было. Он заявил, что жена у него одна — Юлия, а с Яковлевой он не общается, а все случившееся не более чем провокация.
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