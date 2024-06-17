Спортсменка из Златоуста победила в Играх БРИКС

Спортсменка из Златоуста (Челябинская область) Наталья Комбарова победила в беге на 200 метров Игр БРИКС в Казани. Как сообщили в пресс-службе мэрии, также атлет завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров.
«Уроженка Златоуста Комбарова показала лучший результат в беге на 200 метров на Играх БРИКС 2024. Международные соревнования собрали более 4,5 тысячи участников, которые соревнуются в 27 видах спорта», — отметили в мэрии.
Комбарова является воспитанницей спортивной школы № 3. В настоящий момент проживает в Челябинске.
Игры БРИКС проходят в Татарстане с 12 по 24 июня. Россия рассматривает соревнование как альтернативу Олимпиаде-2024 в Париже. Всего на играх разыгрывается 387 комплектов медалей. Победители получают 358,4 тысячи рублей, серебряные призеры — 179,2 тысячи рублей, бронзовые — 107,5 тысячи рублей.
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