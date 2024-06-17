17 июня 2024

Дорогу в центре столицы ЯНАО перекрыли до конца июня

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде на несколько недель перекрыли дороги
В Салехарде на несколько недель перекрыли дороги Фото:

В Салехарде (ЯНАО) до 30 июня перекрыли часть улицы Матросова возле центра «Геолог». Движение будет недоступно на участке от улицы Ямальской до улицы Подшибякина, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«На ул. Матросова продолжаются работы по подземной прокладке сетей канализации и тепловодоснабжения. Движение для всех видов транспорта будет ограничено», — говорится в сообщении.

До 18 июля из-за подземных ремонтных работ также будет недоступен участок улицы Совхозная между домами под номером 8 и 10. Ранее URA.RU сообщало о перекрытии трассы Надым — Салехард.

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В Салехарде (ЯНАО) до 30 июня перекрыли часть улицы Матросова возле центра «Геолог». Движение будет недоступно на участке от улицы Ямальской до улицы Подшибякина, сообщили в пресс-службе городской администрации. «На ул. Матросова продолжаются работы по подземной прокладке сетей канализации и тепловодоснабжения. Движение для всех видов транспорта будет ограничено», — говорится в сообщении. До 18 июля из-за подземных ремонтных работ также будет недоступен участок улицы Совхозная между домами под номером 8 и 10. Ранее URA.RU сообщало о перекрытии трассы Надым — Салехард.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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