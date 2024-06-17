В Салехарде на несколько недель перекрыли дороги
В Салехарде (ЯНАО) до 30 июня перекрыли часть улицы Матросова возле центра «Геолог». Движение будет недоступно на участке от улицы Ямальской до улицы Подшибякина, сообщили в пресс-службе городской администрации.
«На ул. Матросова продолжаются работы по подземной прокладке сетей канализации и тепловодоснабжения. Движение для всех видов транспорта будет ограничено», — говорится в сообщении.
До 18 июля из-за подземных ремонтных работ также будет недоступен участок улицы Совхозная между домами под номером 8 и 10. Ранее URA.RU сообщало о перекрытии трассы Надым — Салехард.
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