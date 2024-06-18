Аналитики успокоили россиян, что долларовые миллионеры будут реже покидать РФ

Henley & Partners: в 2024 году Россию покинет тысяча миллонеров

18 июня 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

По подсчетам экспертов, Россию в 2024 году покинет тысяча миллионеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россию покинут около тысячи долларовых миллионеров, что значительно меньше по сравнению с предыдущими двумя годами. Об этом сообщили эксперты Henley & Partners описывают ситуацию с оттоком таких лиц из России в 2024 году. «Согласно прогнозу компании, в топ-5 стран исхода миллионеров в 2024 году войдет и Россия. По оценке экспертов, за год за ее покинут 1000 HNWI (лица с крупным капиталом — прим. URA.RU)», — сообщил РБК со ссылкой на слова руководителя группы частных клиентов Henley & Partners Доминика Волека. По его словам, миграция миллионеров имеет далеко идущие последствия для будущего развития стран как тех, которые они покидают, так и тех, где они осядут. Год назад компания оценивала их отток в три тысячи человек, в 2022 году — в 15 тысяч. Абсолютным лидером по числу готовящихся покинуть родину долларовых миллионеров эксперты назвали Китай. По оценке Henley & Partners в этом году КНР могут покинуть 15,2 тысячи человек. На второе место вышла Великобритания, ее могут покинуть 9,5 тысячи миллионеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россию покинут около тысячи долларовых миллионеров, что значительно меньше по сравнению с предыдущими двумя годами. Об этом сообщили эксперты Henley & Partners описывают ситуацию с оттоком таких лиц из России в 2024 году. «Согласно прогнозу компании, в топ-5 стран исхода миллионеров в 2024 году войдет и Россия. По оценке экспертов, за год за ее покинут 1000 HNWI (лица с крупным капиталом — прим. URA.RU)», — сообщил РБК со ссылкой на слова руководителя группы частных клиентов Henley & Partners Доминика Волека. По его словам, миграция миллионеров имеет далеко идущие последствия для будущего развития стран как тех, которые они покидают, так и тех, где они осядут. Год назад компания оценивала их отток в три тысячи человек, в 2022 году — в 15 тысяч. Абсолютным лидером по числу готовящихся покинуть родину долларовых миллионеров эксперты назвали Китай. По оценке Henley & Partners в этом году КНР могут покинуть 15,2 тысячи человек. На второе место вышла Великобритания, ее могут покинуть 9,5 тысячи миллионеров.