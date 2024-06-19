Доцент МГМСУ задержан по делу о получении взяток от студентов

20 июня 2024 в 01:14 Размер текста - 17 +

Имя доцента не разглашается Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве задержан доцент Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова (МГМСУ). Об этом сообщили в правоохранительных органах, уточняя, что речь идет об уголовном деле о получении взяток от студентов. «По делу о получении взяток от студентов задержан доцент МГМСУ», — передает информацию источника в правоохранительных органах ТАСС. Уточняется, что показания на него дали студенты. Имя доцента не разглашается. Ранее сообщалось о массовых задержаниях в МГМСУ 19 июня. По информации источника РИА Новости, в отдел полиции доставлены студент и преподаватели вуза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве задержан доцент Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова (МГМСУ). Об этом сообщили в правоохранительных органах, уточняя, что речь идет об уголовном деле о получении взяток от студентов. «По делу о получении взяток от студентов задержан доцент МГМСУ», — передает информацию источника в правоохранительных органах ТАСС. Уточняется, что показания на него дали студенты. Имя доцента не разглашается. Ранее сообщалось о массовых задержаниях в МГМСУ 19 июня. По информации источника РИА Новости, в отдел полиции доставлены студент и преподаватели вуза.