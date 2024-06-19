19 июня 2024

Доцент МГМСУ задержан по делу о получении взяток от студентов

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Имя доцента не разглашается Фото:

В Москве задержан доцент Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова (МГМСУ). Об этом сообщили в правоохранительных органах, уточняя, что речь идет об уголовном деле о получении взяток от студентов.

«По делу о получении взяток от студентов задержан доцент МГМСУ», — передает информацию источника в правоохранительных органах ТАСС. Уточняется, что показания на него дали студенты. Имя доцента не разглашается.

Ранее сообщалось о массовых задержаниях в МГМСУ 19 июня. По информации источника РИА Новости, в отдел полиции доставлены студент и преподаватели вуза.

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В Москве задержан доцент Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова (МГМСУ). Об этом сообщили в правоохранительных органах, уточняя, что речь идет об уголовном деле о получении взяток от студентов. «По делу о получении взяток от студентов задержан доцент МГМСУ», — передает информацию источника в правоохранительных органах ТАСС. Уточняется, что показания на него дали студенты. Имя доцента не разглашается. Ранее сообщалось о массовых задержаниях в МГМСУ 19 июня. По информации источника РИА Новости, в отдел полиции доставлены студент и преподаватели вуза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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