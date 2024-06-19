В московском вузе проходят массовые задержания: почему допрашивают студентов и педагогов МГМСУ

В Московском государственном медико-стоматологическом университете (МГМСУ) 19 июня прошли массовые задержания. Студенты и преподаватели были доставлены в отдел полиции из-за возможной покупки экзаменов студентами два года назад. Подробнее о том, что известно об инциденте, — в материале URA.RU.
Кого задержали в МГМСУ
Около 20 человек — преподаватели и студенты МГМСУ — были задержаны рано утром 19 июня у себя дома. В квартирах задержанных прошли обыски, изъята техника и документы. Из них известны фамилии только двух учащихся — Бабаев и Муслимов. Также среди задержанных прозвучало имя преподавателя стоматологического факультета.
По информации очевидцев, слова которых передает telegram-канал Baza, в спецоперации участвовало большое количество вооруженных силовиков. На данный момент учащиеся и педагоги находятся в отделе полиции, у них изъяты телефоны.
Предварительная причина следственных действий
Источники сообщили каналу, что разработка участников началась еще два года назад, когда двое студентов якобы собрали с других учащихся два миллиона рублей для легкой сдачи экзаменов. Однако не все получили зачет, поэтому родственники одного из студентов написали заявление в полицию о мошенничестве. Помимо этого, среди обманутых могли быть иностранные студенты из Ирана.
Данные источника в правоохранительных органах
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, силовики проводят следственные действия с педагогами МГМСУ из-за возможного обогащения на сдаче экзаменов. В пресс-службе вуза подтвердили изданию, что проводятся оперативные мероприятия. Информированный источник также подтвердил агентству информацию об обысках в квартирах задержанных.
Официальной информации о причинах и обстоятельствах произошедшего еще нет. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МВД России по городу Москве. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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