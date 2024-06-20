Фейковый митрополит пытался обмануть сотрудников Челябинской епархии. Скрин

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Фейковый митрополит пытался узнать банковские данные сотрудников епархии
Фейковый митрополит пытался узнать банковские данные сотрудников епархии Фото:

Сразу нескольким сотрудникам Челябинской епархии в мессенджере Telegram 20 июня поступили сообщения от мошенников, которые прикрывались именами священнослужителей, в том числе митрополита Челябинского и Миасского Алексия. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

«Мошенники объясняли, что в управлении проходят проверки и нужно ответить на вопросы инспектора по безопасности Юрия Михайловича Дубровина. Затем поступал звонок от человека, представившегося Дубровиным. После следовал рассказ об утечке персональных данных и необходимости принять меры экстренного реагирования, с изменением банковских данных», — рассказали в пресс-службе.

Никто из сотрудников на провокации не поддался. В итоге «Юрий Михайлович» признался, что обманывает доверчивых людей и звонит с Украины. В пресс-службе выступили со специальным заявлением.

«Ни митрополит Алексий, ни духовенство никогда не звонит и не пишет никому с просьбой ответить на звонки неизвестных людей. Не просит сообщить пароли от своих банковских карт. Если вам поступило подобное сообщение, не вступайте в переписку и блокируйте эти контакты», — заявили в пресс-службе.

Под видом митрополита мошенник пытался убедить сотрудников назвать банковские данные
Под видом митрополита мошенник пытался убедить сотрудников назвать банковские данные
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Сразу нескольким сотрудникам Челябинской епархии в мессенджере Telegram 20 июня поступили сообщения от мошенников, которые прикрывались именами священнослужителей, в том числе митрополита Челябинского и Миасского Алексия. Об этом сообщает пресс-служба епархии. «Мошенники объясняли, что в управлении проходят проверки и нужно ответить на вопросы инспектора по безопасности Юрия Михайловича Дубровина. Затем поступал звонок от человека, представившегося Дубровиным. После следовал рассказ об утечке персональных данных и необходимости принять меры экстренного реагирования, с изменением банковских данных», — рассказали в пресс-службе. Никто из сотрудников на провокации не поддался. В итоге «Юрий Михайлович» признался, что обманывает доверчивых людей и звонит с Украины. В пресс-службе выступили со специальным заявлением. «Ни митрополит Алексий, ни духовенство никогда не звонит и не пишет никому с просьбой ответить на звонки неизвестных людей. Не просит сообщить пароли от своих банковских карт. Если вам поступило подобное сообщение, не вступайте в переписку и блокируйте эти контакты», — заявили в пресс-службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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