Сразу нескольким сотрудникам Челябинской епархии в мессенджере Telegram 20 июня поступили сообщения от мошенников, которые прикрывались именами священнослужителей, в том числе митрополита Челябинского и Миасского Алексия. Об этом сообщает пресс-служба епархии.
«Мошенники объясняли, что в управлении проходят проверки и нужно ответить на вопросы инспектора по безопасности Юрия Михайловича Дубровина. Затем поступал звонок от человека, представившегося Дубровиным. После следовал рассказ об утечке персональных данных и необходимости принять меры экстренного реагирования, с изменением банковских данных», — рассказали в пресс-службе.
Никто из сотрудников на провокации не поддался. В итоге «Юрий Михайлович» признался, что обманывает доверчивых людей и звонит с Украины. В пресс-службе выступили со специальным заявлением.
«Ни митрополит Алексий, ни духовенство никогда не звонит и не пишет никому с просьбой ответить на звонки неизвестных людей. Не просит сообщить пароли от своих банковских карт. Если вам поступило подобное сообщение, не вступайте в переписку и блокируйте эти контакты», — заявили в пресс-службе.
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