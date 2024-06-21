В Челябинске задержали иностранца, 12 лет скрывающегося от госдолга

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Сотрудники Росгвардии задержали иностранца
Сотрудники Росгвардии задержали иностранца Фото:

В Челябинске сотрудник Росгвардии задержали гражданина Армении, который на протяжении 12 лет скрывался от уплаты госдолга. Об этом URA.RU 21 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

«Задержанным оказался 62-летний гражданин Армении. Так же было установлено, что с 5 декабря 2012 года он находился в федеральном розыске за Республикой Армения, как госдолжник», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского управления Росгвардии.

На иностранца вышли благодаря внимательности сотрудника отдела по вопросам миграции Ленинского района. Именно он при проверке по базам данных обнаружил выставленный в отношении иностранца федеральный розыск. Он незамедлительно вызвал росгвардейцев, которые задержали мужчину и передали его полицейским.

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В Челябинске сотрудник Росгвардии задержали гражданина Армении, который на протяжении 12 лет скрывался от уплаты госдолга. Об этом URA.RU 21 июня сообщили в пресс-службе ведомства. «Задержанным оказался 62-летний гражданин Армении. Так же было установлено, что с 5 декабря 2012 года он находился в федеральном розыске за Республикой Армения, как госдолжник», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского управления Росгвардии. На иностранца вышли благодаря внимательности сотрудника отдела по вопросам миграции Ленинского района. Именно он при проверке по базам данных обнаружил выставленный в отношении иностранца федеральный розыск. Он незамедлительно вызвал росгвардейцев, которые задержали мужчину и передали его полицейским.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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