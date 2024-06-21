В Челябинске задержали иностранца, 12 лет скрывающегося от госдолга

В Челябинске сотрудник Росгвардии задержали гражданина Армении, который на протяжении 12 лет скрывался от уплаты госдолга. Об этом URA.RU 21 июня сообщили в пресс-службе ведомства.
«Задержанным оказался 62-летний гражданин Армении. Так же было установлено, что с 5 декабря 2012 года он находился в федеральном розыске за Республикой Армения, как госдолжник», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского управления Росгвардии.
На иностранца вышли благодаря внимательности сотрудника отдела по вопросам миграции Ленинского района. Именно он при проверке по базам данных обнаружил выставленный в отношении иностранца федеральный розыск. Он незамедлительно вызвал росгвардейцев, которые задержали мужчину и передали его полицейским.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!