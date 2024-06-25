Пять самых эффективных народных средств от комаров

«Ридус»: в борьбе с комарами помогут лаванда, базилик и чеснок

25 июня 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Лаванда, базилик, чеснок и эвкалипт успешно отпугивают комаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Летом наиболее назойливыми насекомыми являются комары. Однако для их защиты есть несколько народных средств, зарекомендовавших себя. В числе них — лаванда, лимонный эвкалипт, базилик, чеснок и уксус. «Лимонный эвкалипт — одно из самых мощных средств против комаров. Эфирное масло этого растения содержит вещество под названием цинеол, которое отпугивает насекомых», — передает « Ридус ». Авторы материала советуют смешать 10-15 капель масла и 100 миллилитров воды. Полученную смесь нужно залить в пульверизатор и опрыскивать ее кожу. Еще одним средством, которое поможет избавиться от комаров, является лаванда. Масло лаванды обладает сильным репеллентным свойством. Рекомендуется несколько капель также смешать с водой и распылять полученное средство на кожу или внутри помещения. Также в распылитель можно добавить свежие листья базилика, смоченные в горячей воде. Они должны настояться несколько часов. По такому же принципу можно использовать яблочный уксус, а также чеснок — смешивать с водой и распылять. Их запах успешно отпугивает комаров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Летом наиболее назойливыми насекомыми являются комары. Однако для их защиты есть несколько народных средств, зарекомендовавших себя. В числе них — лаванда, лимонный эвкалипт, базилик, чеснок и уксус. «Лимонный эвкалипт — одно из самых мощных средств против комаров. Эфирное масло этого растения содержит вещество под названием цинеол, которое отпугивает насекомых», — передает «Ридус». Авторы материала советуют смешать 10-15 капель масла и 100 миллилитров воды. Полученную смесь нужно залить в пульверизатор и опрыскивать ее кожу. Еще одним средством, которое поможет избавиться от комаров, является лаванда. Масло лаванды обладает сильным репеллентным свойством. Рекомендуется несколько капель также смешать с водой и распылять полученное средство на кожу или внутри помещения. Также в распылитель можно добавить свежие листья базилика, смоченные в горячей воде. Они должны настояться несколько часов. По такому же принципу можно использовать яблочный уксус, а также чеснок — смешивать с водой и распылять. Их запах успешно отпугивает комаров.