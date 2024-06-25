Пять самых эффективных народных средств от комаров

«Ридус»: в борьбе с комарами помогут лаванда, базилик и чеснок
© Служба новостей «URA.RU»
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Насекомые. Курган, комар
Лаванда, базилик, чеснок и эвкалипт успешно отпугивают комаров Фото:

Летом наиболее назойливыми насекомыми являются комары. Однако для их защиты есть несколько народных средств, зарекомендовавших себя. В числе них — лаванда, лимонный эвкалипт, базилик, чеснок и уксус.

«Лимонный эвкалипт — одно из самых мощных средств против комаров. Эфирное масло этого растения содержит вещество под названием цинеол, которое отпугивает насекомых», — передает «Ридус». Авторы материала советуют смешать 10-15 капель масла и 100 миллилитров воды. Полученную смесь нужно залить в пульверизатор и опрыскивать ее кожу.

Еще одним средством, которое поможет избавиться от комаров, является лаванда. Масло лаванды обладает сильным репеллентным свойством. Рекомендуется несколько капель также смешать с водой и распылять полученное средство на кожу или внутри помещения.

Также в распылитель можно добавить свежие листья базилика, смоченные в горячей воде. Они должны настояться несколько часов. По такому же принципу можно использовать яблочный уксус, а также чеснок — смешивать с водой и распылять. Их запах успешно отпугивает комаров.

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Летом наиболее назойливыми насекомыми являются комары. Однако для их защиты есть несколько народных средств, зарекомендовавших себя. В числе них — лаванда, лимонный эвкалипт, базилик, чеснок и уксус. «Лимонный эвкалипт — одно из самых мощных средств против комаров. Эфирное масло этого растения содержит вещество под названием цинеол, которое отпугивает насекомых», — передает «Ридус». Авторы материала советуют смешать 10-15 капель масла и 100 миллилитров воды. Полученную смесь нужно залить в пульверизатор и опрыскивать ее кожу. Еще одним средством, которое поможет избавиться от комаров, является лаванда. Масло лаванды обладает сильным репеллентным свойством. Рекомендуется несколько капель также смешать с водой и распылять полученное средство на кожу или внутри помещения. Также в распылитель можно добавить свежие листья базилика, смоченные в горячей воде. Они должны настояться несколько часов. По такому же принципу можно использовать яблочный уксус, а также чеснок — смешивать с водой и распылять. Их запах успешно отпугивает комаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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