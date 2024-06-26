26 июня 2024

Мэр Нижнего Тагила раскрыл, что обсуждалось на заседании с губернатором Куйвашевым

Куйвашев провел заседание правительства Свердловской области в Нижнем Тагиле
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев обсудил с Владиславом Пинаевым и городскими властями важные для города темы
Евгений Куйвашев обсудил с Владиславом Пинаевым и городскими властями важные для города темы Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на выездном заседании правительства региона в Нижнем Тагиле 26 июня поднял темы социально-экономического развития города. Вместе с городскими властями он обсудил дефицит кадров, улучшение системы здравоохранения, строительства и экологии Нижнего Тагила. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.

«Проведение отдельного совещания с разбором острых вопросов и постановкой конкретных задач по каждому направлению говорит о пристальном внимании главы региона к нашему промышленному городу, выполняющему сейчас особые задачи для страны. Отдельное внимание уделили вопросам: строительства Восточного объезда и детской многопрофильной больницы, совершенствования системы здравоохранения, дефицита кадров в промышленной и социальной сферах, экологической обстановке», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте»..

В обсуждении приняли участие члены регионального кабмина, руководство «Уралвагонзавода», Нижнетагильского металлургического комбината, «Уралхимпласта» и депутаты Городской думы. Губернатор заявил, что все программы по развитию города будут продолжены.

Помимо этого, Евгений Куйвашев поручил усилить меры по снижению выбросов загрязняющих воздух средств и обеспечении качественной питьевой воды в Нижнем Тагиле. Владислав Пинаев отметил, что городские власти уже работают над уменьшением выбросов от объектов транспортной, коммунальной инфраструктуры и промышленных предприятий.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на выездном заседании правительства региона в Нижнем Тагиле 26 июня поднял темы социально-экономического развития города. Вместе с городскими властями он обсудил дефицит кадров, улучшение системы здравоохранения, строительства и экологии Нижнего Тагила. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Проведение отдельного совещания с разбором острых вопросов и постановкой конкретных задач по каждому направлению говорит о пристальном внимании главы региона к нашему промышленному городу, выполняющему сейчас особые задачи для страны. Отдельное внимание уделили вопросам: строительства Восточного объезда и детской многопрофильной больницы, совершенствования системы здравоохранения, дефицита кадров в промышленной и социальной сферах, экологической обстановке», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».. В обсуждении приняли участие члены регионального кабмина, руководство «Уралвагонзавода», Нижнетагильского металлургического комбината, «Уралхимпласта» и депутаты Городской думы. Губернатор заявил, что все программы по развитию города будут продолжены. Помимо этого, Евгений Куйвашев поручил усилить меры по снижению выбросов загрязняющих воздух средств и обеспечении качественной питьевой воды в Нижнем Тагиле. Владислав Пинаев отметил, что городские власти уже работают над уменьшением выбросов от объектов транспортной, коммунальной инфраструктуры и промышленных предприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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