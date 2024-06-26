Куйвашев поручил очистить воздух и питьевую воду в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить меры по улучшению экологической обстановки в Нижнем Тагиле, акцентируя внимание на необходимости снижения выбросов загрязняющих веществ и обеспечении качественной питьевой воды. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.
«Наша общая задача — обеспечить ритмичное развитие экономики и социальной сферы Нижнего Тагила, оперативное решение актуальных проблем, требующих консолидации сил и ресурсов. Среди них особо отмечу мероприятия экологической направленности, в числе которых уверенная реализация комплексного плана по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обеспечение жителей качественной питьевой водой», — сказал Куйвашев.
В свою очередь мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что город работает над снижением выбросов в атмосферный воздух от объектов транспортной, коммунальной инфраструктуры и промышленных предприятий. Для этого реконструированы пять старейших газовых котельных, выделено более 600 млн рублей на обновление теплоисточников, куплены новые автобусы на газомоторном топливе и трамвайные вагоны, а также продолжается перевод частных домов с печного на газовое отопление.
Ранее полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев отметил, что в 2024 году перед регионами стоит важная задача. Все мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами, запланированные до конца 2024 года, должны быть выполнены.
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