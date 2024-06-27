27 июня 2024

В Челябинске разрешили продать недострой в парке Гагарина за 36 млн рублей. Фото

Мэрия Челябинска продает недострой в парке Гагарина за 36 млн рублей. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, долгострой, демонтаж, строительные леса, недострой, офисное здание, энгельса 8
Торги по продаже недостроя пройдут в Челябинске 6 августа Фото:

В Челябинске суд снял обеспечительные меры с недостроя, расположенного в Центральном районе по улице Труда, что позволило выставить объект на продажу. Объект площадью 2 тысячи 250 квадратных метров вблизи «Гагарин Парка» и «Уральской молнии» выставили на торги за 36 млн рублей, сообщается на сайте мэрии.

«Изъять у компании ООО „Стройкомплекс-97“ Юрченкова Алексея Евстафьевича, индивидуального предпринимателя Селиванова Дмитрия Николаевича объект незавершенного строительства площадью застройки 2 тысячи 250 квадратных метров со степенью готовности объекта 28% путем продажи с публичных торгов. Объект расположен в Центральном районе Челябинска по улице труда», — сообщается на сайте.

Недострой расположен в границах земельного участка площадью 1 600 квадратных метров. Согласно виду разрешенного использования, участок предназначен для строительства спортивно-развлекательного комплекса. Согласно кадастровой карте, стоимость земельного участка составляет 26 млн 500 тысяч рублей.

Огороженный участок находится возле школы бокса «Урал», вблизи «Гагарин-парка» и «Уральской молнии», рядом с Центральным стадионом. В 2013 году компания «Стройкомплекс-97» получила его в аренду для возведения спортивно-развлекательного комплекса. До 2016 года чиновники без торгов продлевали с компанией договор аренды земли.

Позже недострой все же был изъят по решению Центрального районного суда, поскольку застройщики Дмитрий Селиванов и Алексей Юрченков заморозили стройку, нарушив условия договора. Теперь недостроенное офисное здание выставлено на торги. Аукцион по продаже недостроя состоится в Челябинске 6 августа 2024 года.

Ранее недостроенный спортивно-развлекательный комплекс на Труда уже насколько раз выставляли на торги. Цена была разной, например, в январе 2023 года начальная цена лота на аукционе составляла 13,4 млн рублей. На предшествующих торгах стартовая стоимость была значительно выше — 38,8 млн рублей.

В Челябинске суд снял обеспечительные меры с недостроя, расположенного в Центральном районе по улице Труда, что позволило выставить объект на продажу
В Челябинске суд снял обеспечительные меры с недостроя, расположенного в Центральном районе по улице Труда, что позволило выставить объект на продажу
Объект площадью 2 тысячи 250 квадратных метров вблизи «Гагарин Парка» и «Уральской молнии» выставили на торги за 36 млн рублей
Объект площадью 2 тысячи 250 квадратных метров вблизи «Гагарин Парка» и «Уральской молнии» выставили на торги за 36 млн рублей
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске суд снял обеспечительные меры с недостроя, расположенного в Центральном районе по улице Труда, что позволило выставить объект на продажу. Объект площадью 2 тысячи 250 квадратных метров вблизи «Гагарин Парка» и «Уральской молнии» выставили на торги за 36 млн рублей, сообщается на сайте мэрии. «Изъять у компании ООО „Стройкомплекс-97“ Юрченкова Алексея Евстафьевича, индивидуального предпринимателя Селиванова Дмитрия Николаевича объект незавершенного строительства площадью застройки 2 тысячи 250 квадратных метров со степенью готовности объекта 28% путем продажи с публичных торгов. Объект расположен в Центральном районе Челябинска по улице труда», — сообщается на сайте. Недострой расположен в границах земельного участка площадью 1 600 квадратных метров. Согласно виду разрешенного использования, участок предназначен для строительства спортивно-развлекательного комплекса. Согласно кадастровой карте, стоимость земельного участка составляет 26 млн 500 тысяч рублей. Огороженный участок находится возле школы бокса «Урал», вблизи «Гагарин-парка» и «Уральской молнии», рядом с Центральным стадионом. В 2013 году компания «Стройкомплекс-97» получила его в аренду для возведения спортивно-развлекательного комплекса. До 2016 года чиновники без торгов продлевали с компанией договор аренды земли. Позже недострой все же был изъят по решению Центрального районного суда, поскольку застройщики Дмитрий Селиванов и Алексей Юрченков заморозили стройку, нарушив условия договора. Теперь недостроенное офисное здание выставлено на торги. Аукцион по продаже недостроя состоится в Челябинске 6 августа 2024 года. Ранее недостроенный спортивно-развлекательный комплекс на Труда уже насколько раз выставляли на торги. Цена была разной, например, в январе 2023 года начальная цена лота на аукционе составляла 13,4 млн рублей. На предшествующих торгах стартовая стоимость была значительно выше — 38,8 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...