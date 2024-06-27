В Челябинске разрешили продать недострой в парке Гагарина за 36 млн рублей. Фото

Мэрия Челябинска продает недострой в парке Гагарина за 36 млн рублей. Фото

28 июня 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

Торги по продаже недостроя пройдут в Челябинске 6 августа Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске суд снял обеспечительные меры с недостроя, расположенного в Центральном районе по улице Труда, что позволило выставить объект на продажу. Объект площадью 2 тысячи 250 квадратных метров вблизи «Гагарин Парка» и «Уральской молнии» выставили на торги за 36 млн рублей, сообщается на сайте мэрии. «Изъять у компании ООО „Стройкомплекс-97“ Юрченкова Алексея Евстафьевича, индивидуального предпринимателя Селиванова Дмитрия Николаевича объект незавершенного строительства площадью застройки 2 тысячи 250 квадратных метров со степенью готовности объекта 28% путем продажи с публичных торгов. Объект расположен в Центральном районе Челябинска по улице труда», — сообщается на сайте. Недострой расположен в границах земельного участка площадью 1 600 квадратных метров. Согласно виду разрешенного использования, участок предназначен для строительства спортивно-развлекательного комплекса. Согласно кадастровой карте, стоимость земельного участка составляет 26 млн 500 тысяч рублей. Огороженный участок находится возле школы бокса «Урал», вблизи «Гагарин-парка» и «Уральской молнии», рядом с Центральным стадионом. В 2013 году компания «Стройкомплекс-97» получила его в аренду для возведения спортивно-развлекательного комплекса. До 2016 года чиновники без торгов продлевали с компанией договор аренды земли. Позже недострой все же был изъят по решению Центрального районного суда, поскольку застройщики Дмитрий Селиванов и Алексей Юрченков заморозили стройку, нарушив условия договора. Теперь недостроенное офисное здание выставлено на торги. Аукцион по продаже недостроя состоится в Челябинске 6 августа 2024 года. Ранее недостроенный спортивно-развлекательный комплекс на Труда уже насколько раз выставляли на торги. Цена была разной, например, в январе 2023 года начальная цена лота на аукционе составляла 13,4 млн рублей. На предшествующих торгах стартовая стоимость была значительно выше — 38,8 млн рублей. В Челябинске суд снял обеспечительные меры с недостроя, расположенного в Центральном районе по улице Труда, что позволило выставить объект на продажу Скрин: кадастровая карта города Челябинска Объект площадью 2 тысячи 250 квадратных метров вблизи «Гагарин Парка» и «Уральской молнии» выставили на торги за 36 млн рублей Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске суд снял обеспечительные меры с недостроя, расположенного в Центральном районе по улице Труда, что позволило выставить объект на продажу. Объект площадью 2 тысячи 250 квадратных метров вблизи «Гагарин Парка» и «Уральской молнии» выставили на торги за 36 млн рублей, сообщается на сайте мэрии. «Изъять у компании ООО „Стройкомплекс-97“ Юрченкова Алексея Евстафьевича, индивидуального предпринимателя Селиванова Дмитрия Николаевича объект незавершенного строительства площадью застройки 2 тысячи 250 квадратных метров со степенью готовности объекта 28% путем продажи с публичных торгов. Объект расположен в Центральном районе Челябинска по улице труда», — сообщается на сайте. Недострой расположен в границах земельного участка площадью 1 600 квадратных метров. Согласно виду разрешенного использования, участок предназначен для строительства спортивно-развлекательного комплекса. Согласно кадастровой карте, стоимость земельного участка составляет 26 млн 500 тысяч рублей. Огороженный участок находится возле школы бокса «Урал», вблизи «Гагарин-парка» и «Уральской молнии», рядом с Центральным стадионом. В 2013 году компания «Стройкомплекс-97» получила его в аренду для возведения спортивно-развлекательного комплекса. До 2016 года чиновники без торгов продлевали с компанией договор аренды земли. Позже недострой все же был изъят по решению Центрального районного суда, поскольку застройщики Дмитрий Селиванов и Алексей Юрченков заморозили стройку, нарушив условия договора. Теперь недостроенное офисное здание выставлено на торги. Аукцион по продаже недостроя состоится в Челябинске 6 августа 2024 года. Ранее недостроенный спортивно-развлекательный комплекс на Труда уже насколько раз выставляли на торги. Цена была разной, например, в январе 2023 года начальная цена лота на аукционе составляла 13,4 млн рублей. На предшествующих торгах стартовая стоимость была значительно выше — 38,8 млн рублей.