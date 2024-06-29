Евросоюз распространил антироссийские санкции на Беларусь

29 июня 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

Евросоюз принял новые ограничительные меры для Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Евросоюз (ЕС) принял новые ограничительные меры, связанные с различными секторами экономики Белоруссии. Союз обязал европейские компании не допускать реэкспорта попадающих под ограничения товаров в Беларусь. «Сегодня Совет принял ограничительные меры, направленные против белорусской экономики. Эти комплексные меры направлены на отражение некоторых ограничительных мер, уже действующих против России, и тем самым решают проблему обхода, вытекающую из высокой степени интеграции, существующей между российской и белорусской экономиками», — заявлено на сайте ЕС. Белоруссии теперь запрещено прямо или косвенно ввозить, покупать или передавать из страны золото, алмазы, гелий, уголь и минеральные продукты, включая сырую нефть. ЕС также расширил запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом на территории стран Евросоюза. Он также обязал европейские компании не допускать реэкспорта в Белоруссию попадающих под ограничения товаров. Ранее ЕС согласовал новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Пакет направлен на противодействие обходу действующих ограничительных мер против России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз (ЕС) принял новые ограничительные меры, связанные с различными секторами экономики Белоруссии. Союз обязал европейские компании не допускать реэкспорта попадающих под ограничения товаров в Беларусь. «Сегодня Совет принял ограничительные меры, направленные против белорусской экономики. Эти комплексные меры направлены на отражение некоторых ограничительных мер, уже действующих против России, и тем самым решают проблему обхода, вытекающую из высокой степени интеграции, существующей между российской и белорусской экономиками», — заявлено на сайте ЕС. Белоруссии теперь запрещено прямо или косвенно ввозить, покупать или передавать из страны золото, алмазы, гелий, уголь и минеральные продукты, включая сырую нефть. ЕС также расширил запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом на территории стран Евросоюза. Он также обязал европейские компании не допускать реэкспорта в Белоруссию попадающих под ограничения товаров. Ранее ЕС согласовал новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Пакет направлен на противодействие обходу действующих ограничительных мер против России.