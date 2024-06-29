Евросоюз распространил антироссийские санкции на Беларусь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на саммите ЕАЭС. Сочи, беларусь, Белоруссия, карта белоруссии
Евросоюз принял новые ограничительные меры для Белоруссии Фото:

Евросоюз (ЕС) принял новые ограничительные меры, связанные с различными секторами экономики Белоруссии. Союз обязал европейские компании не допускать реэкспорта попадающих под ограничения товаров в Беларусь.

«Сегодня Совет принял ограничительные меры, направленные против белорусской экономики. Эти комплексные меры направлены на отражение некоторых ограничительных мер, уже действующих против России, и тем самым решают проблему обхода, вытекающую из высокой степени интеграции, существующей между российской и белорусской экономиками», — заявлено на сайте ЕС. Белоруссии теперь запрещено прямо или косвенно ввозить, покупать или передавать из страны золото, алмазы, гелий, уголь и минеральные продукты, включая сырую нефть.

ЕС также расширил запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом на территории стран Евросоюза. Он также обязал европейские компании не допускать реэкспорта в Белоруссию попадающих под ограничения товаров.

Ранее ЕС согласовал новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Пакет направлен на противодействие обходу действующих ограничительных мер против России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз (ЕС) принял новые ограничительные меры, связанные с различными секторами экономики Белоруссии. Союз обязал европейские компании не допускать реэкспорта попадающих под ограничения товаров в Беларусь. «Сегодня Совет принял ограничительные меры, направленные против белорусской экономики. Эти комплексные меры направлены на отражение некоторых ограничительных мер, уже действующих против России, и тем самым решают проблему обхода, вытекающую из высокой степени интеграции, существующей между российской и белорусской экономиками», — заявлено на сайте ЕС. Белоруссии теперь запрещено прямо или косвенно ввозить, покупать или передавать из страны золото, алмазы, гелий, уголь и минеральные продукты, включая сырую нефть. ЕС также расширил запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом на территории стран Евросоюза. Он также обязал европейские компании не допускать реэкспорта в Белоруссию попадающих под ограничения товаров. Ранее ЕС согласовал новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Пакет направлен на противодействие обходу действующих ограничительных мер против России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...