ЕС принял новые санкции в отношении Беларуси

26 июня 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Санкции направлены на предотвращение обхода ограничений против России Фото: Официальный сайт Европарламента Евросоюз (ЕС) согласовал новый пакет санкций в отношении Беларуси, направленный на противодействие обходу ограничительных мер против России. Об этом сообщили в председательстве Бельгии в Совете ЕС. «Послы стран ЕС достигли принципиального соглашения по новому пакету санкций против Беларуси», — говорится в сообщении председательства в соцсети X. Там добавили, что новые санкции в отношении Минска дополнят ранее принятые меры в связи с проведением СВО на Украине. Основной целью нового пакета станет борьба с попытками обойти действующие на данный момент ограничения, заключили в сообщении. Европарламент 12 марта также принял закон, криминализующий обход санкций Евросоюза. В апреле стало известно, что главу американской компании Metalhouse LLC Джона Кэна Анслана приговорили к шести годам тюрьмы за содействие в обходе антироссийских санкций, передает RT. Также 24 июня ЕС ввел санкции против 19 компаний из Китая и девяти из Турции за помощь Москве в обходе санкций, сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз (ЕС) согласовал новый пакет санкций в отношении Беларуси, направленный на противодействие обходу ограничительных мер против России. Об этом сообщили в председательстве Бельгии в Совете ЕС. «Послы стран ЕС достигли принципиального соглашения по новому пакету санкций против Беларуси», — говорится в сообщении председательства в соцсети X. Там добавили, что новые санкции в отношении Минска дополнят ранее принятые меры в связи с проведением СВО на Украине. Основной целью нового пакета станет борьба с попытками обойти действующие на данный момент ограничения, заключили в сообщении. Европарламент 12 марта также принял закон, криминализующий обход санкций Евросоюза. В апреле стало известно, что главу американской компании Metalhouse LLC Джона Кэна Анслана приговорили к шести годам тюрьмы за содействие в обходе антироссийских санкций, передает RT. Также 24 июня ЕС ввел санкции против 19 компаний из Китая и девяти из Турции за помощь Москве в обходе санкций, сообщает «Национальная служба новостей».