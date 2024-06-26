ЕС принял новые санкции в отношении Беларуси

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Европейские политики. stock, евросоюз, европарламент,  stock
Санкции направлены на предотвращение обхода ограничений против России Фото:

Евросоюз (ЕС) согласовал новый пакет санкций в отношении Беларуси, направленный на противодействие обходу ограничительных мер против России. Об этом сообщили в председательстве Бельгии в Совете ЕС.

«Послы стран ЕС достигли принципиального соглашения по новому пакету санкций против Беларуси», — говорится в сообщении председательства в соцсети X. Там добавили, что новые санкции в отношении Минска дополнят ранее принятые меры в связи с проведением СВО на Украине. Основной целью нового пакета станет борьба с попытками обойти действующие на данный момент ограничения, заключили в сообщении.

Европарламент 12 марта также принял закон, криминализующий обход санкций Евросоюза. В апреле стало известно, что главу американской компании Metalhouse LLC Джона Кэна Анслана приговорили к шести годам тюрьмы за содействие в обходе антироссийских санкций, передает RT. Также 24 июня ЕС ввел санкции против 19 компаний из Китая и девяти из Турции за помощь Москве в обходе санкций, сообщает «Национальная служба новостей».

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Евросоюз (ЕС) согласовал новый пакет санкций в отношении Беларуси, направленный на противодействие обходу ограничительных мер против России. Об этом сообщили в председательстве Бельгии в Совете ЕС. «Послы стран ЕС достигли принципиального соглашения по новому пакету санкций против Беларуси», — говорится в сообщении председательства в соцсети X. Там добавили, что новые санкции в отношении Минска дополнят ранее принятые меры в связи с проведением СВО на Украине. Основной целью нового пакета станет борьба с попытками обойти действующие на данный момент ограничения, заключили в сообщении. Европарламент 12 марта также принял закон, криминализующий обход санкций Евросоюза. В апреле стало известно, что главу американской компании Metalhouse LLC Джона Кэна Анслана приговорили к шести годам тюрьмы за содействие в обходе антироссийских санкций, передает RT. Также 24 июня ЕС ввел санкции против 19 компаний из Китая и девяти из Турции за помощь Москве в обходе санкций, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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