В работе Telegram произошел сбой

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Клипарт Google и Telegram. Тюмень, смартфон, telegram, телеграм
Всплеск жалоб пользователей зафиксирован в 20:30 мск Фото:

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Информация об этом появилась на сервисе Downdetector.

По данным сервиса пользователи столкнулись с задержкой загрузки сообщений, сложностями с их отправкой и получением. Сообщается, что не работают реакции. Downdetector фиксирует резкий всплеск жалоб на работу мессенджера в районе 20:30 по московскому времени.

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В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Информация об этом появилась на сервисе Downdetector. По данным сервиса пользователи столкнулись с задержкой загрузки сообщений, сложностями с их отправкой и получением. Сообщается, что не работают реакции. Downdetector фиксирует резкий всплеск жалоб на работу мессенджера в районе 20:30 по московскому времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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