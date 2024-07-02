В работе Telegram произошел сбой

Всплеск жалоб пользователей зафиксирован в 20:30 мск
В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Информация об этом появилась на сервисе Downdetector.
По данным сервиса пользователи столкнулись с задержкой загрузки сообщений, сложностями с их отправкой и получением. Сообщается, что не работают реакции. Downdetector фиксирует резкий всплеск жалоб на работу мессенджера в районе 20:30 по московскому времени.
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