В работе Telegram произошел сбой

02 июля 2024 в 23:02 Размер текста - 17 +

Всплеск жалоб пользователей зафиксирован в 20:30 мск Фото: Денис Моргунов © URA.RU В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Информация об этом появилась на сервисе Downdetector. По данным сервиса пользователи столкнулись с задержкой загрузки сообщений, сложностями с их отправкой и получением. Сообщается, что не работают реакции. Downdetector фиксирует резкий всплеск жалоб на работу мессенджера в районе 20:30 по московскому времени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Информация об этом появилась на сервисе Downdetector. По данным сервиса пользователи столкнулись с задержкой загрузки сообщений, сложностями с их отправкой и получением. Сообщается, что не работают реакции. Downdetector фиксирует резкий всплеск жалоб на работу мессенджера в районе 20:30 по московскому времени.