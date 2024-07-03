После жалобы Путину жители тюменского села получили желаемое

В тюменском селе Абатское, где жители жаловались на отсутствие воды и записали видеообращение о проблеме для президента России Владимира Путина, установят станцию очистки, которая позволит людям пользоваться водой напрямую из реки Ишим. Документ о выделении средств из бюджета региона на закупку оборудования имеется в распоряжении URA.RU.
«Выделить департаменту ЖКХ Тюменской области 80 млн рублей для направления в бюджет Абатского муниципального района. Деньги направить на установку станции очистки воды из открытого источника — реки Ишим, в селе Абатское „, — сказано в документе.
Как ранее писало URA.RU, в начале июня жители села записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем сельчане рассказали, что в их населенном пункте нет воды и им недоступны элементарные вещи — мытье, поливка огорода и прочие. Власти района, в свою очередь, рассказали, что ситуация сложилась из-за подтопления водозабора реки вследствие паводка. Кроме того, вода стала грязной и Роспотребнадзор запретил населению ее использовать.
После публикации видео ситуацию на контроль взяли силовые структуры. В частности, СК РФ и прокуратура Тюменской области.
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