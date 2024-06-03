Глава СК Бастрыкин заинтересовался отключением воды в тюменском селе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по новости об отсутствии воды в селе Абатском (Тюменская область). Об этом сообщили в информационном центре СК России. Ранее жители записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказали, что у них нет воды около недели.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — указано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что жители села вынуждены тратить все деньги на покупку воды, чтобы иметь возможность помыться и напоить детей и животных. Как написал глава района Игорь Васильев в своем telegram-канале, ситуация с водой тяжелая. Водозабор из реки Ишим затоплен.
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