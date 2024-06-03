03 июня 2024

Глава СК Бастрыкин заинтересовался отключением воды в тюменском селе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Воды в селе нет уже неделю
Воды в селе нет уже неделю Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по новости об отсутствии воды в селе Абатском (Тюменская область). Об этом сообщили в информационном центре СК России. Ранее жители записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказали, что у них нет воды около недели. 

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что жители села вынуждены тратить все деньги на покупку воды, чтобы иметь возможность помыться и напоить детей и животных. Как написал глава района Игорь Васильев в своем telegram-канале, ситуация с водой тяжелая. Водозабор из реки Ишим затоплен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по новости об отсутствии воды в селе Абатском (Тюменская область). Об этом сообщили в информационном центре СК России. Ранее жители записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказали, что у них нет воды около недели.  «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — указано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что жители села вынуждены тратить все деньги на покупку воды, чтобы иметь возможность помыться и напоить детей и животных. Как написал глава района Игорь Васильев в своем telegram-канале, ситуация с водой тяжелая. Водозабор из реки Ишим затоплен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...