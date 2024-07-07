07 июля 2024
06 июля 2024

На озере под Екатеринбургом пропал мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина был одет в синие плавки (архивное фото)
Мужчина был одет в синие плавки (архивное фото) Фото:

На озере Балтым (Свердловская область) 7 июля пропал 34-летний Станислав Бессонов. Поисками мужчины занимаются сотрудники полиции и волонтеры отделения поискового отряда «Прорыв» Свердловской области.

«Пропал человек! 34-летний Станислав Бессонов. Место пропажи: Свердловская область, Верхнепышминский ГО, озеро Балтым, пляж „Зайково“. Дата пропажи: 7 июля», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Рост мужчины — 180 сантиметров, цвет волос — каштановый. На левой ноге имеется татуировка с символом «Инь ян», а правой ноге — тату льва. Также у мужчины есть шрам справа на животе. На момент пропажи был одет в плавки синего цвета.

Розыском пропавшего занимается МО МВД России «Верхнепышминский». Всех, кто располагает информацией о нем, просят сообщить по телефону +7 343 685-36-92 или 112. Также можно поделиться любой информацией о нем с руководителем отряда 8 900 044 02 20 (Наталия).

Объявление о пропаже
Объявление о пропаже
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На озере Балтым (Свердловская область) 7 июля пропал 34-летний Станислав Бессонов. Поисками мужчины занимаются сотрудники полиции и волонтеры отделения поискового отряда «Прорыв» Свердловской области. «Пропал человек! 34-летний Станислав Бессонов. Место пропажи: Свердловская область, Верхнепышминский ГО, озеро Балтым, пляж „Зайково“. Дата пропажи: 7 июля», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Рост мужчины — 180 сантиметров, цвет волос — каштановый. На левой ноге имеется татуировка с символом «Инь ян», а правой ноге — тату льва. Также у мужчины есть шрам справа на животе. На момент пропажи был одет в плавки синего цвета. Розыском пропавшего занимается МО МВД России «Верхнепышминский». Всех, кто располагает информацией о нем, просят сообщить по телефону +7 343 685-36-92 или 112. Также можно поделиться любой информацией о нем с руководителем отряда 8 900 044 02 20 (Наталия).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...