На озере Балтым (Свердловская область) 7 июля пропал 34-летний Станислав Бессонов. Поисками мужчины занимаются сотрудники полиции и волонтеры отделения поискового отряда «Прорыв» Свердловской области.
«Пропал человек! 34-летний Станислав Бессонов. Место пропажи: Свердловская область, Верхнепышминский ГО, озеро Балтым, пляж „Зайково“. Дата пропажи: 7 июля», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Рост мужчины — 180 сантиметров, цвет волос — каштановый. На левой ноге имеется татуировка с символом «Инь ян», а правой ноге — тату льва. Также у мужчины есть шрам справа на животе. На момент пропажи был одет в плавки синего цвета.
Розыском пропавшего занимается МО МВД России «Верхнепышминский». Всех, кто располагает информацией о нем, просят сообщить по телефону +7 343 685-36-92 или 112. Также можно поделиться любой информацией о нем с руководителем отряда 8 900 044 02 20 (Наталия).
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