Премьер Индии Моди заявил, что отправляется в РФ для встречи с другом Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что отправляется в Россию на 22-й ежегодный индийско-российский саммит. Также глава правительства сказал, что с нетерпением ждет встречи со своим другом президентом РФ Владимиром Путиным.
Я отправляюсь с официальным визитом в Российскую Федерацию для участия в 22-м ежегодном саммите. <…> Рассчитываю обсудить с моим другом Президентом Владимиром Путиным все аспекты двустороннего сотрудничества, обменяться мнениями по различным региональным и глобальным проблемам», — передает слова Моди пресс-служба индийского МИДа.
Премьер также отметил, что Москва и Нью-Дели стремятся поддерживать мир и стабильность между государствами. Также он заявил о желании встретиться с индийской общиной в РФ.
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