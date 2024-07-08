Премьер Индии Моди заявил, что отправляется в РФ для встречи с другом Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нарендра Моди.stock, моди нарендра,  stock
. Фото:

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что отправляется в Россию на 22-й ежегодный индийско-российский саммит. Также глава правительства сказал, что с нетерпением ждет встречи со своим другом президентом РФ Владимиром Путиным.

Я отправляюсь с официальным визитом в Российскую Федерацию для участия в 22-м ежегодном саммите. <…> Рассчитываю обсудить с моим другом Президентом Владимиром Путиным все аспекты двустороннего сотрудничества, обменяться мнениями по различным региональным и глобальным проблемам», — передает слова Моди пресс-служба индийского МИДа.

Премьер также отметил, что Москва и Нью-Дели стремятся поддерживать мир и стабильность между государствами. Также он заявил о желании встретиться с индийской общиной в РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что отправляется в Россию на 22-й ежегодный индийско-российский саммит. Также глава правительства сказал, что с нетерпением ждет встречи со своим другом президентом РФ Владимиром Путиным. Я отправляюсь с официальным визитом в Российскую Федерацию для участия в 22-м ежегодном саммите. <…> Рассчитываю обсудить с моим другом Президентом Владимиром Путиным все аспекты двустороннего сотрудничества, обменяться мнениями по различным региональным и глобальным проблемам», — передает слова Моди пресс-служба индийского МИДа. Премьер также отметил, что Москва и Нью-Дели стремятся поддерживать мир и стабильность между государствами. Также он заявил о желании встретиться с индийской общиной в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...