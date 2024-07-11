11 июля 2024

Сотни тюменцев заполонили местные пляжи. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж Пруд Лесной. Тюмень , пляж, пруд лесной
Тюменцы рванули к озерам в жаркую погоду Фото:

В Тюмени 11 июля оказался одним из самых жарких дней недели, температура воздуха достигала местами +32 градуса. Сотни тюменцев в такую погоду отправились на местные пляжи за красивым загаром и возможностью искупаться. Как жители провели время у водоемов в знойный летний день — в фоторепортаже URA.RU.

«Многие горожане рванули сегодня к местным озерам, цена на такси из-за этого немного выше обычного. На входе на территорию пруда „Лесной“ образовалась очередь примерно из 25 человек. Возможно из-за того, что база отдыха будет закрыта 13 июля на спецобслуживание, тюменцы решили сейчас насладиться жаркой погодой. На других пляжах обстановка с очередями похожая», — рассказал корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени список разрешенных мест для купания расширился до девяти. Среди безопасных мест — пруд «Лесной», база отдыха «Верхний Бор», озеро Сингуль, озеро «Андреевское».

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В Тюмени 11 июля оказался одним из самых жарких дней недели, температура воздуха достигала местами +32 градуса. Сотни тюменцев в такую погоду отправились на местные пляжи за красивым загаром и возможностью искупаться. Как жители провели время у водоемов в знойный летний день — в фоторепортаже URA.RU. «Многие горожане рванули сегодня к местным озерам, цена на такси из-за этого немного выше обычного. На входе на территорию пруда „Лесной“ образовалась очередь примерно из 25 человек. Возможно из-за того, что база отдыха будет закрыта 13 июля на спецобслуживание, тюменцы решили сейчас насладиться жаркой погодой. На других пляжах обстановка с очередями похожая», — рассказал корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени список разрешенных мест для купания расширился до девяти. Среди безопасных мест — пруд «Лесной», база отдыха «Верхний Бор», озеро Сингуль, озеро «Андреевское».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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