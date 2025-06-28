28 июня 2025
27 июня 2025

В Тюмени со стройки рухнул человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Человек упал со строщегося здания на улице Ставропольской
Человек упал со строщегося здания на улице Ставропольской Фото:

В Тюмени на улице Ставропольской со строящегося многоэтажного здания упал человек. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.

На место приехали скорая и полиция
На место приехали скорая и полиция
Фото:

«Ставропольская 1, человек упал с высоты на стройке. Слышны крики», — передает telegram-канал «ЧП Тюмень».

Уточняется, что на место происшествия приехали сотрудники полиции и скорая помощь. Корреспондент URA.RU отправил запрос в департамент здравоохранения региона. Ответ ожидается.

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В Тюмени на улице Ставропольской со строящегося многоэтажного здания упал человек. Об этом очевидцы сообщили в соцсети. «Ставропольская 1, человек упал с высоты на стройке. Слышны крики», — передает telegram-канал «ЧП Тюмень». Уточняется, что на место происшествия приехали сотрудники полиции и скорая помощь. Корреспондент URA.RU отправил запрос в департамент здравоохранения региона. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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