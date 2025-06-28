Человек упал со строщегося здания на улице Ставропольской
В Тюмени на улице Ставропольской со строящегося многоэтажного здания упал человек. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.
На место приехали скорая и полиция
«Ставропольская 1, человек упал с высоты на стройке. Слышны крики», — передает telegram-канал «ЧП Тюмень».
Уточняется, что на место происшествия приехали сотрудники полиции и скорая помощь. Корреспондент URA.RU отправил запрос в департамент здравоохранения региона. Ответ ожидается.
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