28 июня 2025
27 июня 2025

В Тюмени снова пойдет дождь

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В Тюмени немного похолодает из-за дождя
В Тюмени немного похолодает из-за дождя Фото:

В Тюмени 29 температура воздуха будет достигать до 20 градусов. Несмотря на это, погода будет облачной, ожидается дождь, сообщают синоптики Gismeteo.

«В Тюмени 29 июня температура наружного воздуха составит от 13 до 20 градусов. Утро: облачно. День: облачно, небольшой дождь. Вечер: облачно», — написано на сайте.

Порывы ветра составят 1-7 метров в секунду. Влажность воздуха — 86%.

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В Тюмени 29 температура воздуха будет достигать до 20 градусов. Несмотря на это, погода будет облачной, ожидается дождь, сообщают синоптики Gismeteo. «В Тюмени 29 июня температура наружного воздуха составит от 13 до 20 градусов. Утро: облачно. День: облачно, небольшой дождь. Вечер: облачно», — написано на сайте. Порывы ветра составят 1-7 метров в секунду. Влажность воздуха — 86%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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