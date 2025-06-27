Состояние девушки пока неизвестно
На Московском тракте в Тюмени ночью произошла трагедия — молодая девушка выпала с 11 этажа многоквартирника. Об этом сообщили очевидцы.
«Молодая девушка. Упала с 11 этажа на Московском тракте», — написано в «ЧС Тюмень».
URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Тюменской области.
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