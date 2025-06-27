27 июня 2025

В Тюмени девушка упала с 11 этажа. Видео

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Состояние девушки пока неизвестно
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На Московском тракте в Тюмени ночью произошла трагедия — молодая девушка выпала с 11 этажа многоквартирника. Об этом сообщили очевидцы.

«Молодая девушка. Упала с 11 этажа на Московском тракте», — написано в «ЧС Тюмень».

URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Тюменской области.

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На Московском тракте в Тюмени ночью произошла трагедия — молодая девушка выпала с 11 этажа многоквартирника. Об этом сообщили очевидцы. «Молодая девушка. Упала с 11 этажа на Московском тракте», — написано в «ЧС Тюмень». URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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