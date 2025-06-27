27 июня 2025

10 лучших кадров с общегородского выпускного в Тюмени. Фото

В Тюмени отпраздновали общегородской выпускной
© Служба новостей «URA.RU»
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Для выпускников в Тюмени было организовано множество различных активностей
Для выпускников в Тюмени было организовано множество различных активностей Фото:

В Тюмени 28 июня прошел общегородской выпускной. Мероприятие впервые провели на набережной Туры. URA.RU публикует 10 лучших кадров празднования в своем материале.

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В Тюмени 28 июня прошел общегородской выпускной. Мероприятие впервые провели на набережной Туры. URA.RU публикует 10 лучших кадров празднования в своем материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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