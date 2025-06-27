Для выпускников в Тюмени было организовано множество различных активностей
В Тюмени 28 июня прошел общегородской выпускной. Мероприятие впервые провели на набережной Туры. URA.RU публикует 10 лучших кадров празднования в своем материале.
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