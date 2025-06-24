24 июня 2025

В Тюмени отключают электричество и газ в домах цыган, самовольно врезавшихся в газопровод. Видео

В Тюмени отключают газ у цыган, организовавших самовольные врезки в газопровод
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В инциденте подозреваются шесть человек
В инциденте подозреваются шесть человек Фото:

В Тюмени на улице Избышева происходит рейд по отключению электричества и газа в домах цыган, которые организовали самовольные врезки в газопровод. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. 25 июня планируют отключить 16 домов, сообщил журналисту агентства региональный директор ООО «Газпром межрегионгаз Север» филиала в Тюменской области Борис Хачатуров.

«Мы на постоянной основе проводим мероприятия по выявлению незаконного подключения газа. Есть потребители, которым ранее отключили газ за долги и они решили самовольно подключиться. А есть такие, кто даже не заключали договор и самовольно провели шланги, потребляют газ, не платя за него. В данном районе у нас злостные нарушители именно по подключению. В свое время они были отключены за долги и мы практически ежемесячно выявляем самовольное потребление», — рассказал Хачатуров.

Он добавил, что подобные самовольные врезки опасны, так как непонятно, кем это было выполнено, какими материалами и соответствуют ли все сварные стыки требованиям. Рейды проводят с участием ресурсоснабжающих организаций, правоохранительных органов и администрацией города. Сегодня запланировано отключение 16-ти домов. «Домов, которые у нас числятся потребителями, — 16. Но по факту их больше, так как есть те, кто даже не заключили договор и самовольно подключились к сетям газоснабжения», — добавил Хачатуров.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени цыгане, проживающие по улице Избышева, делают самовольные врезки в газораспределительные сети. При этом они активно сопротивляются, когда специалисты совершают рейды по отключению. По словам источника агентства, в инциденте подозреваются шесть человек. Все они — женщины в возрасте от 40 до 65 лет. На них составлены протоколы об административных правонарушениях. Подробности дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу. 

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В Тюмени на улице Избышева происходит рейд по отключению электричества и газа в домах цыган, которые организовали самовольные врезки в газопровод. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. 25 июня планируют отключить 16 домов, сообщил журналисту агентства региональный директор ООО «Газпром межрегионгаз Север» филиала в Тюменской области Борис Хачатуров. «Мы на постоянной основе проводим мероприятия по выявлению незаконного подключения газа. Есть потребители, которым ранее отключили газ за долги и они решили самовольно подключиться. А есть такие, кто даже не заключали договор и самовольно провели шланги, потребляют газ, не платя за него. В данном районе у нас злостные нарушители именно по подключению. В свое время они были отключены за долги и мы практически ежемесячно выявляем самовольное потребление», — рассказал Хачатуров. Он добавил, что подобные самовольные врезки опасны, так как непонятно, кем это было выполнено, какими материалами и соответствуют ли все сварные стыки требованиям. Рейды проводят с участием ресурсоснабжающих организаций, правоохранительных органов и администрацией города. Сегодня запланировано отключение 16-ти домов. «Домов, которые у нас числятся потребителями, — 16. Но по факту их больше, так как есть те, кто даже не заключили договор и самовольно подключились к сетям газоснабжения», — добавил Хачатуров. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени цыгане, проживающие по улице Избышева, делают самовольные врезки в газораспределительные сети. При этом они активно сопротивляются, когда специалисты совершают рейды по отключению. По словам источника агентства, в инциденте подозреваются шесть человек. Все они — женщины в возрасте от 40 до 65 лет. На них составлены протоколы об административных правонарушениях. Подробности дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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