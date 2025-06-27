27 июня 2025

В Тюменской области два дня будет перекрыт железнодорожный переезд

© Служба новостей «URA.RU»
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На участке будут проводиться ремонтные работы
На участке будут проводиться ремонтные работы Фото:

В поселке Винзили (Тюменская область) 7 и 10 июля с 10 до 16 часов будет остановлено движение по железнодорожному переезду. Об этом власти Тюменского района сообщили в соцсети.

«Информируем о закрытии железнодорожного переезда 2165 километр ПК7 станции Винзили. Переезд будет полностью ограничен для движения автомобилей 7 и 10 июля с 10:00 до 16:00», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Уточняется, что закрытие связано с проведением ремонтных работ на участке. Водителей просят заранее планировать маршруты.

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В поселке Винзили (Тюменская область) 7 и 10 июля с 10 до 16 часов будет остановлено движение по железнодорожному переезду. Об этом власти Тюменского района сообщили в соцсети. «Информируем о закрытии железнодорожного переезда 2165 километр ПК7 станции Винзили. Переезд будет полностью ограничен для движения автомобилей 7 и 10 июля с 10:00 до 16:00», — сообщается в telegram-канале мэрии. Уточняется, что закрытие связано с проведением ремонтных работ на участке. Водителей просят заранее планировать маршруты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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