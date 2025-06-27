В Тюменской области два дня будет перекрыт железнодорожный переезд

На участке будут проводиться ремонтные работы
В поселке Винзили (Тюменская область) 7 и 10 июля с 10 до 16 часов будет остановлено движение по железнодорожному переезду. Об этом власти Тюменского района сообщили в соцсети.
«Информируем о закрытии железнодорожного переезда 2165 километр ПК7 станции Винзили. Переезд будет полностью ограничен для движения автомобилей 7 и 10 июля с 10:00 до 16:00», — сообщается в telegram-канале мэрии.
Уточняется, что закрытие связано с проведением ремонтных работ на участке. Водителей просят заранее планировать маршруты.
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