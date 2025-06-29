Тюменцы считают, что столб угрожает жизни и здоровью граждан
Жители Тюмени пожаловались на опасный столб на улице Авторемонтной 18/3. По их мнению, он угрожает жизни и здоровью граждан из-за почти полностью разрушенного основания.
«Он скоро упадет на кого-нибудь! Авторемонтная 18/3», — написали горожане в telegram-канале «ЧС Тюмень».
Они также приложили фото опоры. На кадрах видно, что она держится только на нескольких штуках арматуры, которые могут быть снесены сильными ветрами.
URA.RU направило запрос в администрацию города. Ответ ожидается.
Жители Тюмени пожаловались на опасный столб
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