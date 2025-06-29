29 июня 2025
28 июня 2025
27 июня 2025

Тюменцы пожаловались на опасный разрушающийся столб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы считают, что столб угрожает жизни и здоровью граждан
Тюменцы считают, что столб угрожает жизни и здоровью граждан Фото:

Жители Тюмени пожаловались на опасный столб на улице Авторемонтной 18/3. По их мнению, он угрожает жизни и здоровью граждан из-за почти полностью разрушенного основания.

«Он скоро упадет на кого-нибудь! Авторемонтная 18/3», — написали горожане в telegram-канале «ЧС Тюмень».

Они также приложили фото опоры. На кадрах видно, что она держится только на нескольких штуках арматуры, которые могут быть снесены сильными ветрами.

URA.RU направило запрос в администрацию города. Ответ ожидается.

Жители Тюмени пожаловались на опасный столб
Жители Тюмени пожаловались на опасный столб
Фото:

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Жители Тюмени пожаловались на опасный столб на улице Авторемонтной 18/3. По их мнению, он угрожает жизни и здоровью граждан из-за почти полностью разрушенного основания. «Он скоро упадет на кого-нибудь! Авторемонтная 18/3», — написали горожане в telegram-канале «ЧС Тюмень». Они также приложили фото опоры. На кадрах видно, что она держится только на нескольких штуках арматуры, которые могут быть снесены сильными ветрами. URA.RU направило запрос в администрацию города. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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