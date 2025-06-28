Салют стал отличным и красивым завершением праздников
По всей Тюменской области 28 июня отметили День молодежи, выпускные, а в Тобольске — День города. Все праздники завершились яркими салютами и поздравлениями мэров. Подробнее о том, как это было — в материале URA.RU.
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