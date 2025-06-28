28 июня 2025
27 июня 2025

Тюменская область засверкала салютами в День молодежи. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют стал отличным и красивым завершением праздников
Салют стал отличным и красивым завершением праздников Фото:

По всей Тюменской области 28 июня отметили День молодежи, выпускные, а в Тобольске — День города. Все праздники завершились яркими салютами и поздравлениями мэров. Подробнее о том, как это было — в материале URA.RU.

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По всей Тюменской области 28 июня отметили День молодежи, выпускные, а в Тобольске — День города. Все праздники завершились яркими салютами и поздравлениями мэров. Подробнее о том, как это было — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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