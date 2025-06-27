В День молодежи в Тюмени пойдет дождь

Несмотря на дождь, в Тюмени будет тепло
В Тюмени 28 температура воздуха будет достигать до 25 градусов. Несмотря на это, погода будет облачной, ожидается дождь, сообщают синоптики Gismeteo.
«В Тюмени 28 июня температура наружного воздуха составит от 17 до 25 градусов. Утро: пасмурно. День: пасмурно. Вечер: облачно, небольшой дождь», — написано на сайте.
Порывы ветра составят 2-5 метров в секунду. Влажность воздуха — 92%.
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