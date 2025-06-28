На момент выхода из дома пропавшая была одета в светло-бежевое платье и белые кеды
В Тюмени разыскивают 19-летнюю Варвару Дробунину. По словам волонтеров из добровольческого отряда «ЛизаАлерт», местоположение тюменки неизвестно с 27 июня.
«Пропала Дробунина Варвара Николаевна, 19 лет. Ленинский АО, Тюмень. С 27 июня 2025 года ее местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале добровольцев.
Уточняется, что на момент выхода из дома пропавшая была одета в светло-бежевое платье и белые кеды. Из примет — рост в 165 сантиметров, каштановые волосы и карие глаза.
В Тюмени разыскивают 19-летнюю Варвару Дробунину
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