28 июня 2025
27 июня 2025

В Тюмени ищут пропавшую 19-летнюю девушку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На момент выхода из дома пропавшая была одета в светло-бежевое платье и белые кеды
На момент выхода из дома пропавшая была одета в светло-бежевое платье и белые кеды Фото:

В Тюмени разыскивают 19-летнюю Варвару Дробунину. По словам волонтеров из добровольческого отряда «ЛизаАлерт», местоположение тюменки неизвестно с 27 июня.

«Пропала Дробунина Варвара Николаевна, 19 лет. Ленинский АО, Тюмень. С 27 июня 2025 года ее местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале добровольцев.

Уточняется, что на момент выхода из дома пропавшая была одета в светло-бежевое платье и белые кеды. Из примет — рост в 165 сантиметров, каштановые волосы и карие глаза.

В Тюмени разыскивают 19-летнюю Варвару Дробунину
В Тюмени разыскивают 19-летнюю Варвару Дробунину
Фото:

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В Тюмени разыскивают 19-летнюю Варвару Дробунину. По словам волонтеров из добровольческого отряда «ЛизаАлерт», местоположение тюменки неизвестно с 27 июня. «Пропала Дробунина Варвара Николаевна, 19 лет. Ленинский АО, Тюмень. С 27 июня 2025 года ее местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале добровольцев. Уточняется, что на момент выхода из дома пропавшая была одета в светло-бежевое платье и белые кеды. Из примет — рост в 165 сантиметров, каштановые волосы и карие глаза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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