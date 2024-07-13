13 июля 2024

В Челябинске из-за дождей изменили маршруты движения трамваев и троллейбусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый красный троллейбус Синара. Челябинск, троллейбус, общественный транспорт, остановка общественного транспорта, пассажиры, городской транспорт, красный троллейбус, новый троллейбус синара
В Челябинске изменили движение общественного транспорта из-за прошедших ливней Фото:

Из-за обильных осадков в Челябинске на некоторых участках приостановили движение трамваев и троллейбусов. Соответствующая информация появилась в telegram-канале «Челябинского городского электрического транспорта».

«Движение троллейбусов маршрута №25 „Машиностроителей-Энергетиков“ в направлении улицы Новороссийской приостановлено из-за затруднений с отводом дождевой воды. Также остановлено движение трамваев на Чистопольскую в районе остановки Первоконная, проезд организован до кольца Харлова», — сообщили в «ЧелябГЭТ».

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске из-за сильных осадков 13 июля затопило дороги. Согласна долгосрочному прогнозу синоптиков, предстоящая рабочая неделя ожидается без сильных ливней и шквалистого ветра.

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Из-за обильных осадков в Челябинске на некоторых участках приостановили движение трамваев и троллейбусов. Соответствующая информация появилась в telegram-канале «Челябинского городского электрического транспорта». «Движение троллейбусов маршрута №25 „Машиностроителей-Энергетиков“ в направлении улицы Новороссийской приостановлено из-за затруднений с отводом дождевой воды. Также остановлено движение трамваев на Чистопольскую в районе остановки Первоконная, проезд организован до кольца Харлова», — сообщили в «ЧелябГЭТ». Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске из-за сильных осадков 13 июля затопило дороги. Согласна долгосрочному прогнозу синоптиков, предстоящая рабочая неделя ожидается без сильных ливней и шквалистого ветра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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