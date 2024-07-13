В Челябинске из-за дождей изменили маршруты движения трамваев и троллейбусов

Из-за обильных осадков в Челябинске на некоторых участках приостановили движение трамваев и троллейбусов. Соответствующая информация появилась в telegram-канале «Челябинского городского электрического транспорта».
«Движение троллейбусов маршрута №25 „Машиностроителей-Энергетиков“ в направлении улицы Новороссийской приостановлено из-за затруднений с отводом дождевой воды. Также остановлено движение трамваев на Чистопольскую в районе остановки Первоконная, проезд организован до кольца Харлова», — сообщили в «ЧелябГЭТ».
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске из-за сильных осадков 13 июля затопило дороги. Согласна долгосрочному прогнозу синоптиков, предстоящая рабочая неделя ожидается без сильных ливней и шквалистого ветра.
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