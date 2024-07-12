12 июля 2024

В Челябинске из-за непогоды затопило дороги и сорвало кровлю на домах. Видео

В Челябинске непогода 13 июля затопила дороги и сорвала кровлю с домов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске прошедший ливень затопил дороги и тротуары (архивное фото) Фото:

В Челябинске прошедший днем 13 июля сильный дождь и шквалистый ветер стал причиной глубоких луж на дорогах и поврежденной кровли на крышах домов. Соответствующими снимками и видео жители города поделились в соцсетях.

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«Вот такие кадры сняты рядом с остановкой „Областная больница“. Дороги и тротуары ушли под воду. Много воды и на Дзержинского», — пишут челябинцы «Вконтакте».

Еще на одном видео заметно, как прошедший ливень затруднил движение рядом с железнодорожным вокзалом Челябинска. Здесь также наблюдается существенный уровень воды после ливня. Последствия стихии сказались и на коммунальной инфраструктуре. Так, на многоэтажном доме на улице Гончаренко оказалась повреждена кровля.

Ранее стало известно, что в Челябинскую область 14 июля придут шквалистый ветер, сильные ливни, град и грозы. Метеорологи объявили штормовое предупреждение. Жителей предупредили о резком подъеме уровня водоемов из-за непогоды.

В Челябинске на улице Гончаренко шквалистым ветром повредило кровлю
В Челябинске на улице Гончаренко шквалистым ветром повредило кровлю

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В Челябинске прошедший днем 13 июля сильный дождь и шквалистый ветер стал причиной глубоких луж на дорогах и поврежденной кровли на крышах домов. Соответствующими снимками и видео жители города поделились в соцсетях. «Вот такие кадры сняты рядом с остановкой „Областная больница“. Дороги и тротуары ушли под воду. Много воды и на Дзержинского», — пишут челябинцы «Вконтакте». Еще на одном видео заметно, как прошедший ливень затруднил движение рядом с железнодорожным вокзалом Челябинска. Здесь также наблюдается существенный уровень воды после ливня. Последствия стихии сказались и на коммунальной инфраструктуре. Так, на многоэтажном доме на улице Гончаренко оказалась повреждена кровля. Ранее стало известно, что в Челябинскую область 14 июля придут шквалистый ветер, сильные ливни, град и грозы. Метеорологи объявили штормовое предупреждение. Жителей предупредили о резком подъеме уровня водоемов из-за непогоды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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