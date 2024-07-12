В Челябинске прошедший днем 13 июля сильный дождь и шквалистый ветер стал причиной глубоких луж на дорогах и поврежденной кровли на крышах домов. Соответствующими снимками и видео жители города поделились в соцсетях.
«Вот такие кадры сняты рядом с остановкой „Областная больница“. Дороги и тротуары ушли под воду. Много воды и на Дзержинского», — пишут челябинцы «Вконтакте».
Еще на одном видео заметно, как прошедший ливень затруднил движение рядом с железнодорожным вокзалом Челябинска. Здесь также наблюдается существенный уровень воды после ливня. Последствия стихии сказались и на коммунальной инфраструктуре. Так, на многоэтажном доме на улице Гончаренко оказалась повреждена кровля.
Ранее стало известно, что в Челябинскую область 14 июля придут шквалистый ветер, сильные ливни, град и грозы. Метеорологи объявили штормовое предупреждение. Жителей предупредили о резком подъеме уровня водоемов из-за непогоды.
В Челябинске на улице Гончаренко шквалистым ветром повредило кровлю
Фото из группы ЧП | ДТП Челябинск. https://vk.com/chp_chel?w=wall-113724409_547983
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В Челябинске прошедший днем 13 июля сильный дождь и шквалистый ветер стал причиной глубоких луж на дорогах и поврежденной кровли на крышах домов. Соответствующими снимками и видео жители города поделились в соцсетях. «Вот такие кадры сняты рядом с остановкой „Областная больница“. Дороги и тротуары ушли под воду. Много воды и на Дзержинского», — пишут челябинцы «Вконтакте». Еще на одном видео заметно, как прошедший ливень затруднил движение рядом с железнодорожным вокзалом Челябинска. Здесь также наблюдается существенный уровень воды после ливня. Последствия стихии сказались и на коммунальной инфраструктуре. Так, на многоэтажном доме на улице Гончаренко оказалась повреждена кровля. Ранее стало известно, что в Челябинскую область 14 июля придут шквалистый ветер, сильные ливни, град и грозы. Метеорологи объявили штормовое предупреждение. Жителей предупредили о резком подъеме уровня водоемов из-за непогоды.