К месту происшествия незамедлительно прибыли спасатели (архивное фото)
У автовокзала в селе Белозерское Курганской области вечером 15 июля вспыхнула легковая машина. О происшествии сообщили очевидцы.
«Вечером на автовокзале в селе Белозерское загорелся легковой автомобиль. Пожарные ликвидировали возгорание», — своих подписчиков цитирует telegram-канал ИС «Белозерское».
Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается.
По сообщению очевидцев, машина вспыхнула внезапно
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