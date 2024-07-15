15 июля 2024

На автовокзале в Курганской области загорелся легковой автомобиль. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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К месту происшествия незамедлительно прибыли спасатели (архивное фото)
К месту происшествия незамедлительно прибыли спасатели (архивное фото) Фото:

У автовокзала в селе Белозерское Курганской области вечером 15 июля вспыхнула легковая машина. О происшествии сообщили очевидцы.

«Вечером на автовокзале в селе Белозерское загорелся легковой автомобиль. Пожарные ликвидировали возгорание», — своих подписчиков цитирует telegram-канал ИС «Белозерское».

Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается.

По сообщению очевидцев, машина вспыхнула внезапно
По сообщению очевидцев, машина вспыхнула внезапно
Фото:

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У автовокзала в селе Белозерское Курганской области вечером 15 июля вспыхнула легковая машина. О происшествии сообщили очевидцы. «Вечером на автовокзале в селе Белозерское загорелся легковой автомобиль. Пожарные ликвидировали возгорание», — своих подписчиков цитирует telegram-канал ИС «Белозерское». Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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