В челябинском районе детей кормили сомнительными курицей и рыбой

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Детям давали курятину и рыбу сомнительного свойства
Детям давали курятину и рыбу сомнительного свойства Фото:

В Брединском районе (Челябинская область) детей кормили сомнительными курятиной и рыбой. Как URA.RU 22 июля сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция изъята из детских садов.

«При мониторинге документов на минтай и тушки кур общим весом 26,71 кг инспекторы не обнаружили в информсистеме производственные сертификаты на продукцию. Продукты питания предназначались для питания в шести детских садах Брединского района», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Инспекторы не смогли обнаружить данные о происхождении и сроках годности продукции. Руководство дошкольных учреждений, управление образования и поставщика уведомили о ситуации. Сомнительные продукты в присутствии представителя прокуратуры отправили на уничтожение.

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В Брединском районе (Челябинская область) детей кормили сомнительными курятиной и рыбой. Как URA.RU 22 июля сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция изъята из детских садов. «При мониторинге документов на минтай и тушки кур общим весом 26,71 кг инспекторы не обнаружили в информсистеме производственные сертификаты на продукцию. Продукты питания предназначались для питания в шести детских садах Брединского района», — рассказали URA.RU в ведомстве. Инспекторы не смогли обнаружить данные о происхождении и сроках годности продукции. Руководство дошкольных учреждений, управление образования и поставщика уведомили о ситуации. Сомнительные продукты в присутствии представителя прокуратуры отправили на уничтожение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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