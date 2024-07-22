В челябинском районе детей кормили сомнительными курицей и рыбой

В Брединском районе (Челябинская область) детей кормили сомнительными курятиной и рыбой. Как URA.RU 22 июля сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция изъята из детских садов.
«При мониторинге документов на минтай и тушки кур общим весом 26,71 кг инспекторы не обнаружили в информсистеме производственные сертификаты на продукцию. Продукты питания предназначались для питания в шести детских садах Брединского района», — рассказали URA.RU в ведомстве.
Инспекторы не смогли обнаружить данные о происхождении и сроках годности продукции. Руководство дошкольных учреждений, управление образования и поставщика уведомили о ситуации. Сомнительные продукты в присутствии представителя прокуратуры отправили на уничтожение.
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