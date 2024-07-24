24 июля 2024

В Челябинске в 2025 году отремонтируют восемь участков дорог. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Участки дорог отремонтируют в рамках проекта "Дорожный рывок"
Участки дорог отремонтируют в рамках проекта "Дорожный рывок" Фото:

В Челябинске в рамках проекта губернатора Алексея Текслера «Дорожный рывок» в 2025 году отремонтируют восемь участков дорог. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе мэрии.

«В Челябинске в 2025 году планируется отремонтировать восемь участков дорог. Дорожники проведут дорожный ремонт участков по улицам Челябинская от улицы Советской до ж/д путей, Заводская от улицы Челябинской до Заводской, д. 8а, Громова от улицы Челябинская до Громова, д.15, Кирова от улицы Челябинской до Советской, Советская от улицы Морозова до Кирова, Лермонтова от улицы Станционной до 8 марта, Морозова от улицы Станционной до Чехова, Октябрьская от улицы Станционной до Лермонтова», — сообщили в ведомстве.

На данный момент в Новосинеглазово, завершается ремонт улицы 8 марта, от улицы Челябинской до Энергетиков. Также сейчас идет строительство путепровода через ж/д пути, который планируется закончить в 2026 году.

Будут отремонтированы наиболее проблемные и значимые участки дорог
Будут отремонтированы наиболее проблемные и значимые участки дорог
Фото:

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В Челябинске в рамках проекта губернатора Алексея Текслера «Дорожный рывок» в 2025 году отремонтируют восемь участков дорог. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе мэрии. «В Челябинске в 2025 году планируется отремонтировать восемь участков дорог. Дорожники проведут дорожный ремонт участков по улицам Челябинская от улицы Советской до ж/д путей, Заводская от улицы Челябинской до Заводской, д. 8а, Громова от улицы Челябинская до Громова, д.15, Кирова от улицы Челябинской до Советской, Советская от улицы Морозова до Кирова, Лермонтова от улицы Станционной до 8 марта, Морозова от улицы Станционной до Чехова, Октябрьская от улицы Станционной до Лермонтова», — сообщили в ведомстве. На данный момент в Новосинеглазово, завершается ремонт улицы 8 марта, от улицы Челябинской до Энергетиков. Также сейчас идет строительство путепровода через ж/д пути, который планируется закончить в 2026 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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