Задержанный в Париже россиянин проболтался о попытке сорвать Олимпиаду

Мужчина находится в изоляторе
в Париже задержали россиянина, который проболтался о планах сорвать Олимпиаду. Об этом сообщили французские журналисты.
«Задержанный в Париже россиянин проболтался о планах сорвать Олимпиаду. Несколько дней назад в Париже Кирилл Грязнов якобы в начале мая в аэропорту Софии рассказывал разным людям о своих планах», —
Ранее сообщалось, что спецслужбы Франции устроили слежку за россиянином. 21 июля сотрудники провели обыск в квартире мужчины и увезли его в изолятор.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.