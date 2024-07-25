Задержанный в Париже россиянин проболтался о попытке сорвать Олимпиаду

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Мужчина находится в изоляторе Фото:

в Париже задержали россиянина, который проболтался о планах сорвать Олимпиаду. Об этом сообщили французские журналисты.

«Задержанный в Париже россиянин проболтался о планах сорвать Олимпиаду. Несколько дней назад в Париже Кирилл Грязнов якобы в начале мая в аэропорту Софии рассказывал разным людям о своих планах», — передает газета Le Monde. Уточняется, что мужчина представлялся поваром и работал в Люксембурге.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Франции устроили слежку за россиянином. 21 июля сотрудники провели обыск в квартире мужчины и увезли его в изолятор.

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в Париже задержали россиянина, который проболтался о планах сорвать Олимпиаду. Об этом сообщили французские журналисты. «Задержанный в Париже россиянин проболтался о планах сорвать Олимпиаду. Несколько дней назад в Париже Кирилл Грязнов якобы в начале мая в аэропорту Софии рассказывал разным людям о своих планах», — передает газета Le Monde. Уточняется, что мужчина представлялся поваром и работал в Люксембурге. Ранее сообщалось, что спецслужбы Франции устроили слежку за россиянином. 21 июля сотрудники провели обыск в квартире мужчины и увезли его в изолятор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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