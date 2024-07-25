Задержанный в Париже россиянин проболтался о попытке сорвать Олимпиаду

25 июля 2024 в 23:37 Размер текста - 17 +

Мужчина находится в изоляторе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU в Париже задержали россиянина, который проболтался о планах сорвать Олимпиаду. Об этом сообщили французские журналисты. «Задержанный в Париже россиянин проболтался о планах сорвать Олимпиаду. Несколько дней назад в Париже Кирилл Грязнов якобы в начале мая в аэропорту Софии рассказывал разным людям о своих планах», — передает газета Le Monde. Уточняется, что мужчина представлялся поваром и работал в Люксембурге. Ранее сообщалось, что спецслужбы Франции устроили слежку за россиянином. 21 июля сотрудники провели обыск в квартире мужчины и увезли его в изолятор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

в Париже задержали россиянина, который проболтался о планах сорвать Олимпиаду. Об этом сообщили французские журналисты. «Задержанный в Париже россиянин проболтался о планах сорвать Олимпиаду. Несколько дней назад в Париже Кирилл Грязнов якобы в начале мая в аэропорту Софии рассказывал разным людям о своих планах», — передает газета Le Monde. Уточняется, что мужчина представлялся поваром и работал в Люксембурге. Ранее сообщалось, что спецслужбы Франции устроили слежку за россиянином. 21 июля сотрудники провели обыск в квартире мужчины и увезли его в изолятор.