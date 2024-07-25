25 июля 2024

В ХМАО медведь разгуливает по кладбищу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Медведь бродит по кладбищу в Излучинске
Медведь бродит по кладбищу в Излучинске Фото:

На кладбище в Излучинске заметили разгуливающего медведя. Он собирал с могил угощения. Очевидец запечатлел хищника на видео.

«На излучинском кладбище прогуливается мишка, будьте осторожны! На городском — несколько мишек», — написала подписчица паблика «Излучинск [IZLK]» в соцсети «ВКонтакте».

К посту автор прикрепил видео, на котором видно, как медведь разгуливает по кладбищу и что-то ест с могил. «Он вкусняшки кушает. Мишка, хватит здесь ходить», — говорит очевидец в видеоролике.

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На кладбище в Излучинске заметили разгуливающего медведя. Он собирал с могил угощения. Очевидец запечатлел хищника на видео. «На излучинском кладбище прогуливается мишка, будьте осторожны! На городском — несколько мишек», — написала подписчица паблика «Излучинск [IZLK]» в соцсети «ВКонтакте». К посту автор прикрепил видео, на котором видно, как медведь разгуливает по кладбищу и что-то ест с могил. «Он вкусняшки кушает. Мишка, хватит здесь ходить», — говорит очевидец в видеоролике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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