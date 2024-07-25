Медведь бродит по кладбищу в Излучинске
На кладбище в Излучинске заметили разгуливающего медведя. Он собирал с могил угощения. Очевидец запечатлел хищника на видео.
«На излучинском кладбище прогуливается мишка, будьте осторожны! На городском — несколько мишек», — написала подписчица паблика «Излучинск [IZLK]» в соцсети «ВКонтакте».
К посту автор прикрепил видео, на котором видно, как медведь разгуливает по кладбищу и что-то ест с могил. «Он вкусняшки кушает. Мишка, хватит здесь ходить», — говорит очевидец в видеоролике.
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