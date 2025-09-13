В ХМАО с 8 утра открылись избирательные участки. Жители выберут 91 депутата и 7 глав поселений в городах Покачи, Радужный и Мегион, а также в Белоярском, Советском, Кондинском, Сургутском и Октябрьском районах. О самых важных событиях — в онлайн-трансляции URA.RU.
08:13 В 8:00 открылись все 104 избирательных участка округа. Жителям предстоит выбрать депутатов и глав в Покачах, Радужном, Мегионе, Советском, Белоярском районе и ряде сельских поселений — Сорум, Малый Атлым, Леуши, Мулымья, Барсово, Сытомино и Куминский. Голосование продлится до 20:00. По заявлениям избирателей представители избирательных комиссий выезжают на дом. Заявление принимают в участковых комиссиях до 14.00 часов.
08:24 Члены ТИК в присутствии наблюдателей вскрыли конверты с бюллетенями избирателей, проголосовавших досрочно. Их опустили в стационарные ящики для голосования.
08:47 Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков первым пришел на избирательный участок к 8 утра. В муниципалитете выбирают депутатов в думу района и главу поселения Сорум. «Наша территория всегда является лидером в Югре по явке на избирательные участки. Уверен, что в этих выборах мы снова удержим планку лидеров», — сказал Маненков.
09:00 Представители МВД, МЧС, Росгвардии обеспечивают безопасность на избирательных участках. Как сообщается в telegram-канале «Единая Россия — Югра», на данный момент жалоб не поступало.
