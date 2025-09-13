13 сентября 2025
12 сентября 2025

Жители ХМАО выбирают мэров и депутатов. Онлайн-трансляция

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО открылись избирательные участки
В ХМАО открылись избирательные участки Фото:
новость из сюжета
Единый день голосования в ХМАО — 2025

В ХМАО с 8 утра открылись избирательные участки. Жители выберут 91 депутата и 7 глав поселений в городах Покачи, Радужный и Мегион, а также в Белоярском, Советском, Кондинском, Сургутском и Октябрьском районах. О самых важных событиях — в онлайн-трансляции URA.RU.

08:13 В 8:00 открылись все 104 избирательных участка округа. Жителям предстоит выбрать депутатов и глав в Покачах, Радужном, Мегионе, Советском, Белоярском районе и ряде сельских поселений — Сорум, Малый Атлым, Леуши, Мулымья, Барсово, Сытомино и Куминский. Голосование продлится до 20:00. По заявлениям избирателей представители избирательных комиссий выезжают на дом. Заявление принимают в участковых комиссиях до 14.00 часов.

На участки пришли первые избиратели
На участки пришли первые избиратели
Фото:

08:24 Члены ТИК в присутствии наблюдателей вскрыли конверты с бюллетенями избирателей, проголосовавших досрочно. Их опустили в стационарные ящики для голосования. 

Члены комиссий вскрыли конверты с бюллетенями
Члены комиссий вскрыли конверты с бюллетенями
Фото:

08:47 Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков первым пришел на избирательный участок к 8 утра. В муниципалитете выбирают депутатов в думу района и главу поселения Сорум. «Наша территория всегда является лидером в Югре по явке на избирательные участки. Уверен, что в этих выборах мы снова удержим планку лидеров», — сказал Маненков.

09:00 Представители МВД, МЧС, Росгвардии обеспечивают безопасность на избирательных участках. Как сообщается в telegram-канале «Единая Россия — Югра», на данный момент жалоб не поступало.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО с 8 утра открылись избирательные участки. Жители выберут 91 депутата и 7 глав поселений в городах Покачи, Радужный и Мегион, а также в Белоярском, Советском, Кондинском, Сургутском и Октябрьском районах. О самых важных событиях — в онлайн-трансляции URA.RU. 08:13 В 8:00 открылись все 104 избирательных участка округа. Жителям предстоит выбрать депутатов и глав в Покачах, Радужном, Мегионе, Советском, Белоярском районе и ряде сельских поселений — Сорум, Малый Атлым, Леуши, Мулымья, Барсово, Сытомино и Куминский. Голосование продлится до 20:00. По заявлениям избирателей представители избирательных комиссий выезжают на дом. Заявление принимают в участковых комиссиях до 14.00 часов. 08:24 Члены ТИК в присутствии наблюдателей вскрыли конверты с бюллетенями избирателей, проголосовавших досрочно. Их опустили в стационарные ящики для голосования.  08:47 Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков первым пришел на избирательный участок к 8 утра. В муниципалитете выбирают депутатов в думу района и главу поселения Сорум. «Наша территория всегда является лидером в Югре по явке на избирательные участки. Уверен, что в этих выборах мы снова удержим планку лидеров», — сказал Маненков. 09:00 Представители МВД, МЧС, Росгвардии обеспечивают безопасность на избирательных участках. Как сообщается в telegram-канале «Единая Россия — Югра», на данный момент жалоб не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...