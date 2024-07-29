МИД Турции пообещал премьеру Израиля Нетаньяху участь Гитлера

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Биньямин Нетаньяху. stock, нетаньяху биньямин,  stock
В МИД Турции раскритиковали действия Биньямина Нетаньяху Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Жизнь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху завершится так же, как и лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом заявили в МИД Турции.

«Конец геноцидального Нетаньяху будет таким же, как у геноцидального Гитлера. Те, кто пытаются уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты», — высказались в МИД Турции. Сообщение опубликовано на странице ведомства в X.

Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его армия может войти в Израиль. Он отметил, что в этом «нет ничего невозможного». На это уже отреагировала израильская сторона. Министр иностранных дел Исраэль Кац сравнил Эрдогана с казненным иракским лидером Саддамом Хусейном. Все это произошло после очередной эскалации на Ближнем Востоке: Израиль атаковал Ливан, передает RT.

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Жизнь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху завершится так же, как и лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом заявили в МИД Турции. «Конец геноцидального Нетаньяху будет таким же, как у геноцидального Гитлера. Те, кто пытаются уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты», — высказались в МИД Турции. Сообщение опубликовано на странице ведомства в X. Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его армия может войти в Израиль. Он отметил, что в этом «нет ничего невозможного». На это уже отреагировала израильская сторона. Министр иностранных дел Исраэль Кац сравнил Эрдогана с казненным иракским лидером Саддамом Хусейном. Все это произошло после очередной эскалации на Ближнем Востоке: Израиль атаковал Ливан, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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