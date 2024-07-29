МИД Турции пообещал премьеру Израиля Нетаньяху участь Гитлера

29 июля 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

В МИД Турции раскритиковали действия Биньямина Нетаньяху Фото: U.S. Department of State новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Жизнь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху завершится так же, как и лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом заявили в МИД Турции. «Конец геноцидального Нетаньяху будет таким же, как у геноцидального Гитлера. Те, кто пытаются уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты», — высказались в МИД Турции. Сообщение опубликовано на странице ведомства в X. Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его армия может войти в Израиль. Он отметил, что в этом «нет ничего невозможного». На это уже отреагировала израильская сторона. Министр иностранных дел Исраэль Кац сравнил Эрдогана с казненным иракским лидером Саддамом Хусейном. Все это произошло после очередной эскалации на Ближнем Востоке: Израиль атаковал Ливан, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жизнь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху завершится так же, как и лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом заявили в МИД Турции. «Конец геноцидального Нетаньяху будет таким же, как у геноцидального Гитлера. Те, кто пытаются уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты», — высказались в МИД Турции. Сообщение опубликовано на странице ведомства в X. Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его армия может войти в Израиль. Он отметил, что в этом «нет ничего невозможного». На это уже отреагировала израильская сторона. Министр иностранных дел Исраэль Кац сравнил Эрдогана с казненным иракским лидером Саддамом Хусейном. Все это произошло после очередной эскалации на Ближнем Востоке: Израиль атаковал Ливан, передает RT.