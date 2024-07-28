Эрдоган: Турция способна войти в Израиль так же, как в Карабах и Ливию

Турция может войти в Израиль, подобно тому как она сделала это в Карабахе и Ливии. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, его слова цитируют местные СМИ.
«Мы сделаем с ними то же самое, так же, как мы вошли в Карабах и Ливию. Нет ничего, чего мы не могли бы сделать», — высказал позицию турецкий лидер в ответ на политику Израиля по отношению к Палестине. Цитату из речи Эрдогана приводит турецкая газета Sozcu.
Ранее президент Турции призвал США оказать давление на Израиль по вопросу конфликта в Газе. Он подчеркнул, что страны Запада должны отказаться от поддержки ближневосточного государства в конфликте, передает RT.
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