МИД Израиля пообещал Эрдогану судьбу Саддама Хусейна в случае вторжения

29 июля 2024 в 03:36 Размер текста - 17 +

Израиль выдвинул Эрдогану встречную угрозу Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац сравнил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с казненным иракским лидером Саддамом Хусейном в ответ на угрозы турецкого лидера «войти» в Израиль. Об этом сообщает издание The Times of Israel, ссылаясь на публикацию Каца в социальной сети. «Эрдоган следует по пути Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль. Ему следует вспомнить, что там произошло и чем все это кончилось», — передает The Times of Israel слова Каца. Эрдоган ранее выразил готовность «войти» в Израиль. Он напомнил о турецком военном присутствии в Ливии и Карабахе, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

