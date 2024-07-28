МИД Израиля пообещал Эрдогану судьбу Саддама Хусейна в случае вторжения

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац сравнил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с казненным иракским лидером Саддамом Хусейном в ответ на угрозы турецкого лидера «войти» в Израиль. Об этом сообщает издание The Times of Israel, ссылаясь на публикацию Каца в социальной сети.
«Эрдоган следует по пути Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль. Ему следует вспомнить, что там произошло и чем все это кончилось», — передает The Times of Israel слова Каца.
Эрдоган ранее выразил готовность «войти» в Израиль. Он напомнил о турецком военном присутствии в Ливии и Карабахе, передает RT.
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