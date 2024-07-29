Свердловчане стали хуже питаться

Жители Свердловской области стали использовать в рационе слишком много мяса, что не соответствует рекомендуемым нормам. В то же время в меню у населения наблюдается недостаток большинства основных продуктов, включая хлеб, картофель, рыбу, овощи и фрукты. Об этом сообщается в докладе Роспотребнадзора.
«В 2022 году жители области использовали в своем рационе хлебопродуктов ниже рекомендуемой нормы на 6,3%, картофеля на 44%, овощей на 24,8%, фруктов на 28%, молочных продуктов на 19,1%, рыбопродуктов на 9,1% и яиц на 8,8%, масел растительных на 16,7%», — сказано в исследовании. Согласно анализу, в структуре питания свердловчан заметили явный дисбаланс потребления белков, жиров и углеводов.
Это может привести к болезням и снижению иммунитета. Например, избыточное потребление мяса увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.
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